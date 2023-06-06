Родители погибли в доме в Днепре: Алексей Суханов поделился историей 4-летней Лии с Музеем 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

В тот день Татьяна и Александр отвезли дочь Лию к бабушке и вернулись домой. Была суббота, 14 января 2023 года. Ребенок радостно играл с родным человеком, когда на другом конце города в дом его семьи попала российская ракета. Родители погибли. Теперь о девочке заботятся ее бабушки.

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Историю четырехлетней Лии рассказал посол Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, ведущий и актер Алексей Суханов.

Когда в Днепре узнали о трагедии, чуть ли не каждый второй захотел удочерить девочку. Бабушка Светлана, мама Александра, оформила опекунство. Она с нежностью вспоминает сына и невестку.

"Такие теплые, светлые отношения, они друг без друга вообще никак... Лию они просто боготворили", - делится женщина.

В момент попадания ракеты родители находились в квартире. А сама Лия рисовала со Светланой. Вторая же бабушка, мать Татьяны, пыталась дозвониться дочери и зятю. Матери погибших еще не знали, что произошло — позже увидели по телевизору.

Папу Лии искали под завалами четыре дня. Маму нашли немного раньше, но эту очень красивую женщину невозможно было узнать. Идентифицировали тело по маленькому тату на руке. Рядом с телом Татьяны обнаружили телефон. Бабушки теперь хранят его для своей внучки. Там светлые воспоминания о красивых молодых родителях, которых в мгновение ока отобрала российская ракета.

Воспоминания двух бабушек Лии войдут в онлайн-коллекцию Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова - крупнейшего в мире архива свидетельств украинцев, пострадавших от войны. В настоящее время архив насчитывает уже более 70 000 историй.

Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии (800) 509 001.