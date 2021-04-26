Ривненская и Донецкая области сравнили свои достижения в "Большом строительстве" Зеленского

Во время визита делегации Ривненской области на Донетчину представители западного и восточного регионов обменялись опытом в реализации инфраструктурной национальной программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Ривненская ОГА. Делегация, в частности, посетила поселок Желанное Ясиноватского района и город Краматорск. В Желанном, где проходили активные боевые действия, в прошлом году в рамках "Большой стройки" был реконструирован учебно-воспитательный комплекс на 300 учеников. Здесь уже работают 15 учителей и 3 воспитателя. В ходе реконструкции была проведена термомодернизация здания, заменены внутренние сети, выполнены отделочные работы внутренних помещений и благоустроена прилегающая территория. Школа стала полностью инклюзивной.

В Краматорске делегация Ровенской области изучила ход работ по строительству и реконструкции спортивных объектов. В настоящее время в Краматорске идут работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейнами "Н2О". Делегация из Ровно посетила также ледовую арену и спортивно-оздоровительный комплекс с футбольным полем и площадкой для пляжного волейбола.

В Ривненской области в прошлом году по программе "Большая стройка" было построено 4 объекта спортивной инфраструктуры: в городах Сарны, Дубровица, Костополь и селе Бродница Вараского района. В Донецкой области таких объектов было 5 - три стадиона, спортивный комплекс и крытое футбольное поле.

По данным главы Ривненской ОГА Виталия Коваля, в текущем году в регионе будет построено еще четыре спортивных объекта. В Здолбунове уже возобновилось строительство нового спортзала ДЮСШ. Бассейн в Дубно готов на 84%. Половину работ осталось провести на строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя бассейнами в Костополе. А строительная готовность спортивной арены в Ривне на 3000 мест составляет уже 41%.

"В программу "Большая стройка" включены стадионы, спорткомплексы, бассейны. Для жителей общин эти спортивные объекты – чуть ли не единственная возможность качественно заниматься спортом и проводить местные соревнования на должном уровне", – отметил Виталий Коваль.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал, что в 2021 году во всех регионах Украины будет построено и реконструировано 80 стадионов, 29 бассейнов, 95 школ и 70 садиков.