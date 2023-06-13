Риск невозврата миллиардов Минобороны даже при наличии решения суда очень высок, – Евгений Грушовец

Иски Минобороны на миллиарды долларов против импортеров оружия, которые сорвали контракты и не поставили оплаченную продукцию, становятся новым вызовом для Министерства.

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Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал председатель Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны и правовед Евгений Грушовец.

По его словам, нет гарантий, что недобросовестные поставщики вернут деньги даже при наличии решения суда.

"Общественный антикоррупционный совет не сможет проконтролировать каждую закупку, качество продукции, но мы точно хотели бы системно что-то изменить. Не так, чтобы в ручном режиме, а чтобы были изменения системные. И они уже идут. Например, некоторые торги уже проходят на "Прозоро", уже есть общественный антикоррупционный совет, уже в СМИ задают много вопросов. Поэтому я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении", – отметил Евгений Грушовец.

Он напомнил о проблеме, когда некоторые люди, работавшие сначала в Минобороны, мигрировали в другие фирмы. В результате таких действий наблюдаем резонансные обыски, когда из-под дивана или подушки вытаскивали деньги, которые "подарила бабушка".

"Но если мы говорим исключительно юридически, то у Минобороны нет никакого другого выбора: либо обращаться в суд о взыскании средств, либо с заявлением о преступлении по поводу завладения этими средствами. Суд должен принять решение, мы думаем, в пользу Минобороны, потому что в принципе там все просто: был контракт, были уплачены средства, поставок нет. Соответственно, Минобороны получит решение суда о взыскании средств. И я думаю, что на этом все закончится. Будь это не государственные предприятия, а какое-то частное общество, то Минобороны пошло бы по процедуре банкротства. Но в нашем случае также этого не может произойти, потому что есть другой мораторий – на банкротство государственных компаний. И получается, что да, Минобороны обратилось с иском, получило решение, но деньги оно не получит", – подытожил председатель Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны.