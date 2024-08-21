Ринат Ахметов и его бизнесы с начала полномасштабной войны направили в поддержку Украины 10 млрд грн

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 10 млрд грн ($284 млн) за 30 месяцев полномасштабного вторжения.

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Об этом рассказал портал SCM.

Главные направления помощи – поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения, поддержка общин, благотворительных, адвокационных проектов и защитников Мариуполя.

Помощь защитникам Украины реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова". Через "Стальной фронт" силовые подразделения со всей страны получают амуницию, автомобили, бронетранспортеры, кареты скорой помощи для военных медиков, дроны, тепловизоры, прицелы, рации, камеры, одежда и обувь, аптечки и турникеты, горючее и другие необходимые вещи. В частности, "Метинвест" разработал и поставил более 530 стальных блиндажей для бойцов на передовой. Также металлургическая группа поставляет сталь для бронезащиты техники, в том числе американских танков Abrams, производит броню для бронежилетов. Кроме того, "Метинвест" оплатил поставку 14 британских бронетранспортеров FV432 Mark 2 для защитников 3-й штурмовой.

С самого начала полномасштабного российского вторжения Группа ДТЭК постоянно оказывает поддержку Вооруженным Силам Украины и гуманитарную помощь. Одно из важных направлений – адвокационная работа: ДТЭК и Александр Усик запустили совместную кампанию "Битва за свет". Она стартовала накануне боя Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Цель кампании – привлечь внимание мира к критическому положению украинской энергосистемы через российские ракетные атаки, а также привлечь дополнительную помощь международных партнеров по ее защите и восстановлению.

Дополнительно 1 млрд грн ($25 млн) Ринат Ахметов выделил на проект поддержки защитников и защитниц Мариуполя Сердце Азовстали. Защитникам и их семьям оказывается помощь по семи программам. В частности, в ноябре прошлого года стартовала программа "Дома", благодаря которой защитники и защитницы города с I и II группой инвалидности получают собственное жилье. В 2024 году планируется приобрести 200 квартир. Также проект в мае запустил программу "Будущее" – комплексную поддержку в адаптации к гражданской жизни и самореализации.

Системная гуманитарная помощь от бизнесов и проекта Рината Ахметова предоставляется мирным украинцам в прифронтовых зонах и деоккупированных регионах. Люди получают продукты, одежду, бытовые вещи, лекарства, средства гигиены и т.д. Также в городах присутствия компании SCM заботятся о шелтерах и приютах, больницах, источниках света и воды. Оказывается поддержка местным администрациям, коммунальным службам.

Фонд Рината Ахметова с начала войны передал для украинцев 700 тысяч единиц медикаментов, более 13 млн. продуктовых наборов с 2014 года. Открыл новые проекты помощи в реабилитации детей и взрослых, пострадавших от обстрелов. Оказывает обогреватели, помощь в обустройстве общежитий для мариупольцев в г. Днепр.

Системную помощь спортсменам, переселенцам, бойцам сил обороны Украины и пострадавшим от войны жителям регионов оказывает и футбольный клуб "Шахтер". Клуб организовал и покрыл все расходы по лечению в США защитника "Азовстали", морпеха Михаила Дианова. Взял на себя организацию лечения и реабилитации тяжело раненного под Авдеевкой бойца Виталия Шумея в Барселоне, бойца и фаната "Шахтера" Евгения Ларченко в Израиле, помогает с реабилитацией брату своего игрока – бойцу ВСУ Богдану Кушу.

22 млн грн дохода от товарищеского матча с "Тоттенхэмом" клуб направит на проекты поддержки и помощи пострадавшим в результате войны украинцам. Кроме того, всего с начала года на помощь военным, мирным жителям и детям клуб направил более 19,5 млн. грн.

"Через несколько дней Украина отметит 33 года свободы и независимости. Война показала, что эти две ценности у украинцев не в состоянии забрать никто. Независимость зависит от вклада каждого – на передовой и в тылу. Эта помощь – часть нашего взноса. Но он не только о деньгах. Ежедневно мы в SCM продолжаем инвестировать в Украину, создавать и сохранять рабочие места, восстанавливать инфраструктуру и верить всем украинцам. В нашу общую мощь и надежду. Только объединение усилий приблизит Победу как можно быстрее", - поздравила с Днем Независимости Украины директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.