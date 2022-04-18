РФ морит голодом украинского политзаключенного: врач медчасти заявила, что 'х*хлов нужно убивать'

Российская Федерация продолжает подвергать пыткам незаконно осужденных украинцев. В частности, политзаключенного Владимира Якименко, который был безосновательно задержан еще 13 июня 2017 года на территории временно оккупированного Крыма.

По сфабрикованному делу из-за проукраинской позиции ему "присудили" 15 лет лишения свободы, а ныне морят голодом в колонии и отказываются лечить, обзывая "хохлом". Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram-канале.

По ее словам, мужчину удерживают в российском пенитенциарном учреждении №4, расположенном в городе Пугачев Саратовской области.

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"Владимира лишают завтрака, обеда или ужина, потому что он украинец", – отметила Денисова.

Она подчеркнула, что в результате недоедания у политзаключенного начались боли в желудке. Ведь у мужчины и так диагностированы хронический гастрит и язва двенадцатиперстной кишки.

Якименко обращался в медицинскую часть при колонии, жалуясь на сильную боль, однако в лечении украинцу отказали.

"Врач, узнав, что Владимир – украинец, сказала, что "хохлов нужно убивать", – добавила уполномоченная по правам человека.

Денисова отметила, что такие действия представителей пенитенциарных учреждений РФ являются ничем иным, как пыткой и способом лишения граждан Украины права на жизнь, что является нарушением статей 6, 7, 9, 14, 18 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Кроме этого, неоказание медицинской помощи при имеющихся хронических заболеваниях является грубым нарушением п. 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН, и статьи 17 Федерального закона № 103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", а также противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Денисова уже обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину – учесть этот факт нарушения россиянами прав украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году Денисова рассказала, как политзаключенного Владимира Якименко в российской колонии поместили в штрафной изолятор. Это при том, что у украинца были температура 39 и сухой кашель.