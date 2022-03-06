Резников: мы продолжаем давать отпор врагу, Кремль пока не хочет признать свое фиаско, но это время уже близко

Украина продолжает давать мощный отпор российским агрессорам, вторгшимся в Украину 24 февраля. После 10 дней войны появилась уверенность: наша победа уже близка.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы продолжаем давать отпор врагу. Российские оккупанты не смогли уничтожить нас, они не смогли сломать нас. И не смогут! Вооруженные силы Украины, терроборона, каждый доброволец, каждый гражданин Украины продолжает защищать нашу страну, наши жизни. Мы перевели экономику страны на военные рельсы. Заводы фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие. Чтобы бороться страна должна работать, каждый на своем месте. Если вы вынуждены были эвакуироваться – найдите работу на новом месте – ваша помощь нужна повсюду", - подчеркнул Резников.

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Он также заверил: ситуация сейчас контролируется по всем направлениям. Кое-где украинские воины переходят в контратаки.

"Ситуация на позициях контролируемая. Да, у нас тоже есть потери. Но каждое имя, каждый наш Герой не будет забыт. Так как и не будет забыт каждый убийца. Мы понимаем ценность жизни и ценность свободы. Жизнь каждого украинца - бесценна! На определенных направлениях наши воины переходят в контратаки, враг теряет десятки единиц техники, просто бросает ее и убегает. Тем самым пополняя наш "парк" техники. Враг погибнет от своего же оружия", - подчеркнул Резников.

Министр обороны Украины констатировал: в Кремле до сих пор отказываются признать свое поражение в Украине. Однако время, когда Путину придется признаться в этом самом себе – очень близко.

"Кремль пока не хочет принять и признать свое фиаско. Но это время уже близко. Недовольство и деморализация среди оккупационных войск усиливается. К ним приходит прозрение, как и к некоторым российским олигархам. Все больше случаев нежелания воевать. Враг продолжает нести существенные потери. Уничтожено более 90 самолетов и вертолетов. Их сбивают ПВО, морская пехота, наши киборги по всей стране. Несколько вражеских пилотов взяли в плен – это важные свидетели на предстоящем военном трибунале. Пока кто-то боится закрывать небо на Украине – наша армия делает свою работу и уничтожает врага ", – подчеркнул Резников.

Министр рассказал о разгроме ВСУ наиболее боеспособных частей вражеской армии. Продвижение россиян было остановлено под Киевом на Харькове. От Николаева врага ВСУ отбросили. Одессу Резников назвал стратегическим резервом Украины. Он заверил, что сейчас ВСУ сделали максимум, чтобы еще больше усложнить пополнение сил противника - и спрогнозировал, что качество этого пополнения будет еще хуже, чем сейчас.

"Кремль окончательно отбросил попытки скрывать свои намерения – они пришли уничтожать нашу страну, уничтожать наш народ. У них ничего не получится. Они ведут войну с женщинами и детьми. Они не победили воинов, защищающих Харьков – они начали воевать с Харьковским университетом. Россияне - обычные террористы. А террористы будут уничтожены. Враг сопротивляется, но мы делаем все возможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры, вывести наших людей из-под обстрелов, обеспечить подвоз гуманитарной помощи. Мы никого не бросим и очень скоро вернемся", - заверил министр.

Он вновь призывал НАТО остановить убийства оккупантами мирного населения - и закрыть наконец небо над Украиной.

"Сегодня Украина продолжает стоять на защите свободы всего мира: украинские дети и женщины спасают ваших детей и женщин ценой собственной жизни, пока вы сомневаетесь, стоит ли закрывать небо. Наши мужчины спасают ваших ценой своей жизни. Пока вы боитесь закрывать небо. Мы давно перестали бояться искусственно созданного образа "великой россии". И весь мир должен перестать! Мы боремся изо всех сил. Победа близко! Победа, как и правда, за нами! Слава Украине!" – сказал Резников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы просят ЕС и США закрыть небо: в соцсетях запустили флешмоб #CloseTheSky.

С соответствующими обращениями к руководству НАТО и стран-членов Альянса обращались также представители центральной украинской власти, а областные и городские советы начали принимать свои обращения с требованием предотвратить российские авиабомбардировки и ракетные удары по украинским городам.