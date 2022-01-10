Ретроградные планеты в 2022 году: когда и каких изменений стоит ждать

Ежегодно планеты Солнечной системы приобретают ретроградное положение, когда наблюдателям с Земли кажется, будто небесное тело вращается в обратном направлении. Подобные явления происходят из-за положения орбиты планет по отношению к орбите Земли и их вращению вокруг Солнца.

По мнению астрологов, в период ретроградности той или иной планеты ее влияние на жизнь может искажаться и даже нарушаться. OBOZREVATEL рассказывает, когда и какие планеты будут ретроградными в 2022 году.

В 2022 году Меркурий будет входить в ретроградное положение четыре раза. Периоды ретроградности продлятся:

с 14 января до 3 февраля,

с 10 мая до 2 июня,

с 9 сентября до 2 октября,

с 29 декабря до 18 января 2023 года.

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В астрологии считается, что ретроградный Меркурий может привнести проблемы в сферы торговли, образования, финансов, карьеры и обмена информацией. В такие периоды не желательно отправляться в далекие поездки; следует быть осторожными с техникой.

Юпитер в 2022 году будет ретроградным дважды: с 28 июля по 28 октября и с 29 октября по 23 ноября. В эти периоды рекомендуется переосмыслить свои цели, ценности, убеждения и жизненную ситуацию в целом. В ретроградном движении Юпитер способствует ментальному развитию.

В 2022 году Венера будет ретроградной с 1 по 29 января. В этот период могут чувствоваться проблемы в эмоциональной и финансовой сферах.

Марс становится ретроградным один раз в два года и остается в таком положении в течение примерно двух с половиной месяцев. Очередной период его ретроградности ожидается с 30 октября 2022 года до 12 января 2023 года.

Считается, что ретроградный Марс замедляет все начинания и усложняет распределение энергии и ресурсов.

Нептун войдет в ретроградное положение 28 июня и пробудет в нем до 3 декабря. Это будет время осознания, смятения и нестабильности. В то же время оно поможет сконцентрироваться на сокровенных желаниях и самоанализе.

Уран будет ретроградным дважды: с 1 по 18 января и с 24 августа по 31 декабря 2022 года. Он может проявиться потребностью в свободе и независимости; кто-то захочет перемен, а кого-то ждет конфликтный период.

Ретроградный Сатурн в 2022 году будет ретроградным с 4 июня до 23 октября. Проблемы могут проявиться в сфере трудолюбия, дисциплины, порядка, ответственности, преодолении препятствий. В зоне риска – юристы, педагоги, политики и философы.

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