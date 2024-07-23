Ретранслятор Spider для взрывных дронов STING передадут 28-й бригаде, – Голик

Дрон-ретранслятор STING Spider вместе со своей "семьей" – камикадзе, бомберами и разведывательным БПЛА – передали 28 бригаде имени Рыцарей Зимнего похода.

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Об этом сообщил на своей странице волонтер и предприниматель Юрий Голик. Его команда инженеров и есть создатели этой линейки милитарных беспилотников. Что именно делает ретранслятор столь важным и удобным для украинских военных – дальше.

"Паук" по сути является дроном-спутником, главная функция которого – усиливать связь основной "птички" с пилотом. Spider будет работать в паре с Примарой, дроном-камикадзе, способным нести до 2,5 кг взрывчатки. Ретранслятор будет усиливать сигнал оператору, что повысит результативность миссии. В этом ему поможет уникальная защищенная связь – как и у всех STING, она позволяет обходить вражеские РЕБы без потери коммуникации с украинским пилотом.

"STING Spider имеет связь управления, которая автоматически изменяет рабочий диапазон при появлении помех. Речь идет о препятствиях, создающих средствами радиоэлектронной борьбы, как враждебные, так и дружеские. Это позволяет ему не только зависать неподалеку от позиции экипажей квадрокоптеров, но и следовать за ударным дроном, обеспечивая ему стабильность связи", – отметил Юрий Голик.

Управление дроном сделали доступным для овладения пилотами без особого опыта. Этому служат ряд программных режимов, один из которых – "полет за миссией" – является аналогом автопилота. Всю дистанцию от старта до точки сброса и обратно дрон летит самостоятельно, стоит лишь точно задать маршрут. Это позволит нашим защитникам не разоблачить свои начальные позиции.

STING Spider также способен зацепиться в пространстве за определенную точку или высоту. Эти параметры задаются оператором, поэтому у него не будет необходимости непрерывно управлять коптером через пульт.

"STING Spider удачно дополняет и усиливает другие дроны. Он снижает риски потерять связь и гарантирует точное выполнение боевой миссии коптеров-спутников. На высотах 200-500 метров он может находиться до 45 минут. Вместе с камикадзе и бомберами они доставят оккупантам еще немало взрывных хлопот", – поделился Юрий Голик.