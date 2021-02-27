Не устаю повторять, что ОРДЛО это калька СССР. Да, именно СССР, где-то периода 30-х годов, так как пропаганда современной России уже уступает Луганской. На России уже давно нет смысла применять к социуму жесткую пропаганду. Там народ в критическом своем большинстве уже сломлен и отточен под лекала гомо-советикуса-охло-лохоса.

Легкий победизм, скрепы, "Беркут", суды, страх перед окружающими РФ врагами и управляемая смешная оппозиция – достаточные вожжи для управления охлосом. А вот "ЛНР" нужно держать в ежовых рукавицах. Поэтому там пропагандой пропитано все: СМИ, школы, улицы, рынки, одежда, кино, музыка, обучение.

Везде символы РФ ("республиканских" достаточно мало, как на любовь и обожариум), везде символы СССР. Сталин, Ленин, Путин – столпы, на которых держится "русский мир". ОРДЛО и пропаганда это дикий треш. Ямины, выбоины, кучи мусора и красочно "Россия — мы с тобой", "скоро в родную гавань", "возвращение Донбасса в родную семью".

Для жителей ОРДЛО такое соседство норма и ничего особенного они в нем не видят. Здесь уже давно другой, не понятный нам мир, в котором все, как в картинах Босха, искривлено и изуродовано. Здесь норма трусы с ликом Богородицы и мужские трусы с Путиным, Сталиным, флагом Победы.

Здесь норма рекламного проспекта "счастливое детство детей республики" с фото европейской семьи, на фоне европейского города. Никто не заподозрит. Уровень восприятия любой рекламы о "процветании республик" здесь идет с 80% доверием.

И норма милитари рекламы "народной милиции" со счастливыми военнослужащими обещающими "повторить". Никто не спросит, что "повторить" могут полупьяные укурки с автоматами, наоборот, сожмут кулаки "да, мы такие. Мы можем".

Здесь в условиях пандемии все нормально относятся к пропагандистским акциям, концертам, митингам против НАТО, "с Россией в сердце", "деды воевали", парадам. Здесь это все называют "культурные мероприятия".

Никто не задаст вопрос о масках, карантине, да и вообще, как строевая с песней "катюша" может относиться к культуре вообще. Ну, не знают уже (подчерку это уже, как фактор послевоенных изменений ОРДЛО) здесь иной культуры, как "владимирский централ", "дедыумирали", "черный тюльпан" и "воровайки". При чем, никого в ОРДЛО не заставляют штамповать книги о "героях новороссии", писать им победоносные оды или рыдательно-эмпатические стихи "укропы сожгли родную хату", маршировать на парадах, махать флажками на митингах.

Все эти стихи, книги, поэзию, прозу, киногероев и героев народных эпосов, "историю наварасии", "историю лнр с доисторических времен" в ОРДЛО создают обычные люди.

Мирные граждане. Заложники. Сейчас так толерантно требуют называть "наших граждан там".

Жители ОРДЛО давно и добровольно стали участниками массовой и агрессивной пропаганды русского мира в ОРДЛО. С марта 2014-го, с первых "распятых мальчиков", и "правосеков, едущих валить нашего Ленина" и до сегодня они, как огромная машина, работают на Россию.

Каждый, кто принял нормы жизни в ОРДЛО, стал винтиком пропаганды.

Учителя в школах. Преподаватели в ПТУ, училищах, "вузах". Священники в церквях. Журналисты. Чиновники. Врачи. Все сферы ОРДЛО это отделы пропаганды. Каждый здесь подчеркнут "не то, что в этой вашей Украине", каждый отметит "в Украине еще хуже", каждый отреагирует "хорошо, что без бандер".

А еще каждый из вот этой критической массы "мирных граждан" (за исключением 3% проукраинских) напишет донос, если не услышит согласительно-подтвердительного "да, хорошо, что без бандер".

Я вот вспоминаю, как и с каким задоров в 2014-м году мирные жители сами друг другу рассказывали страшные истории, как видели "правосеки в АТБ, разговаривали на бендеровско-правосецком", как "летчик НАТО кричал в форточку реактивного самолета, зависшего над соседским огородом хайль гитлер".

Любая российская пропаганда и пугалки про Украину, падали в души жителей Донбасса, как зерна в благодатную почву и давали щедрый урожай. Любую "новость" (плохую или страшную об Украине) приумножали и додумывали, тиражируя соседям, коллегам, на остановках, на родительских собраниях в школах. С видом умным и тоном категорической уверенности, что это и есть правда, реальность. Так же заходили "новости" и о России.

"Россия нам даст" звучало везде, шепотом, с блестящими глазами. В школах, на остановках, в больницах, в очередях.

"В России лучше, большие пенсии, пабагатому"… Жителей Донбасса пропагандисты не купили политикой, верой. Ну, не интересовали особенно людей такие вопросы. "Заберут наше православие" отозвалось менее чем у 5% жителей Донбасса на момент 2014-го года.

А вот "будем жить богато, нам все дадут, большие пенсии, еще больше, больше зарплаты, квартиры в Москве, льготы, бесплатные лекарства, образование, советское мороженное, колбаса" дали Кремлю ядерный взрыв и красивую картинку "весь Донбасс за Россию".

Критическое большинство жителей Донбасса пропагандисты купили на крючок зависти, алчности, насилия и жажды крови.

Скажите гомо-советикусу, что ему можно будет свободно молиться в церкви, он лишь дернет глазом с позиции, а дадут ли выходной, много и будут льготы молящимся. И все. На митинг за ради этого он не пойдет, исключительно полоумными городскими сумасшедшими МП. И то не в критическом их большинстве.

А скажите гомо-советикусу "заберем-расстреляем-раздадим, всех богатых убьем, все бедные будут богатыми" и вы получите 73% убивающих друг друга в очередях за право убить-расстрелять и поделить.

Это не сущность войны, а итог 70 летней советской психологический оккупации и советского воспитания, которые из граждан сделали население. А вот население и есть сущность войны. Фактически жители ОРДЛО пророссийской позиции, вернее "какая разница" позиции знали, что предают, и знали, что продаются. Просто были уверены, что их купят и хорошо заплатят. И, кстати, до сих пор в это верят, что Россия" вот-вот и все даст". 7 лет войны особо их ничему не научили.

Пропаганду в ОРДЛО следует для прояснения ситуации, классифицировать по факту распространения и создания на бытовую (между собой, на кухне, с детьми и родней в очередях,) социальную (соцсети, между соседями, коллегами по работе, в транспорте), и официальную (СМИ, чиновники, образование).

И если официальная пропаганда, это достаточно оговоренные темы и нормы подачи (программы обучения или статьи), то вот бытовая и социальная — это исключительно хенд-мейд, то есть произвольная, аматорская и добровольная игра населения.

Люди сами выдумывают для окружающих "я бы в Украине там нет работы" и "родственники со Львова хотят в лнр переехать, там кушать нечего и за язык убивают). Всю пропаганду в ОРДЛО все категории делают сами и добровольно. С задором и комсомольским огоньком. Они реально верят в то, что говорят друг другу.

Они знают, что убеждают не нас, а сами себя и в том, что "республики" процветают, и что "Донбасс-Россия", и что скоро "Украина развалится".

Информационный террор, который здесь не прекращается со времен СССР, штампуя нарративы "Донбасс велик, Донбасс кормил", сейчас получил еще один конвейер, штампующий "Донбасс будет убивать". Школы и учебные учреждения ОРДЛО штампуют солдат. Здесь "наварасы" готовы убивать "укропов" с 10 лет. Кадеты.

Девочки-кадеты, танкистки, минеры, снайперицы. Убийство и насилие во имя России и "наварасии" поставлено в красный угол пропаганды, как и готовность, умереть за эти идеи.

В ОРДЛЫнской пропаганде, как и в советской, большое внимание уделяется:

— формированию светлого образа "защитника-ополченца, солдата Новороссии",

— формированию светлого образа "освободителя, русского солдата",

— формированию образа страны-защитницы-друга России,

— формированию образа внешнего врага (Украина, Европа, США),

— формированию внутреннего врага народа (все, кто против РФ или "республик", против ценностей "русского мира").

Пропагандистские образы на вкус и цвет информационного потребителя в ОРДЛО штампуются со скоростью "сходила за хлебом-попала к укропам в плен — разрезали на органы-русский богатырь меня спас и освободил — я беременная от героя".

Но, это примеры бытовой пропаганды. А еще здесь, как и в СССР создают исторически фейки. Пропагандисты (а это, как мы помним и учителя, и мирные граждане, и журналисты) создают различных "зой космодемьянских", "взятие высот", "лег на укро-пулемет", "взорвал себя гранатой, чтобы не попасть в руки укро-карателей", "священник вышел из живым из подожжённой укро-карателями церкви" и прочее, прочее, прочее….

История — тоже фронт. В СССР об этом не забывали ни на минуту. Сгноив настоящих фронтовиков в Карелии – о "сталинских самоварах" я вспоминаю всегда, как пишу про "путинские самовары", пропагандисты СССР стали штамповать образы "комбатов-героев", правда на место "комбата" ставили НКВДистов из групп зачистки, но, то такое. Вся история, которую преподавали в учебных учреждениях СССР — это фейки, и еще раз фейки.

Фейки о "радостном объединении союзных республик в СССР", о Голодоморе, о блокаде Ленинграда, даже дата и причины начала Второй Мировой войны (1939 год) всего лишь фейк, как и подвиг "зои", которая просто хотела сжечь деревню с мирными жителями. На этих фейках выросло то, что сейчас носится по всему миру с криками "дедываивали" и угрожает "на Берлин", "повторить", строит ОРДЛО или голосует за клоунов и опждистов.

Я все время спрашивала себя "как бы мы могли жить, я лично, моя страна, если бы в 1991 году с Независимостью пришла декоммунизация истории, и на парты легли настоящие учебники с настоящей историей Украины", и каждый раз на глаза набегают слезы. У нас украли свободу, развитие и будущее. Мы все еще, читая советские фейки, живет в цепях СССРии. И до тех пор, пока критическое большинство тех, кто знает правду, не будет превалировать над меньшинством, которые еще пускает яд "23-е, братья, все мы из ссср, колбаса, лопух для попы", до тех пор ждите у власти дедываивальщиков с обещаниями забрать и поделить.

В ОРДЛО помнят успех образования СССР, наштамповавшего нас "профиссаров" с "депломами" и специалистов советчиков по всем вопросам с самым лучшим в мире образованием, лечащимся у гадалок и заряжающих крэмы под трек Чумака, поэтому образовательный процесс здесь такой же, как в СССР, никакой.

Но, дети активно участвуют в пропаганде, учатся стрелять и ненавидеть Украину. А еще здесь уже выросли те, кто не помнит, что такое жить до войны, что такое жить в мире, что такое жить при Украине. И у них уже есть "истинная история лнр" с доисторических времен и до наших дней.

Мы еще не осознаем последствий вот этой жизни жителей ОРДЛО в условиях такой пропаганды. Мы не видим ни позиции ОРДЛО, ни своей позиции в реинтеграционном процессе, так как не имеем достаточных знаний и осознания тех изменений, которые там произошли и произойдут за годы войны (из учета еще +10 лет) в психике, образовании, знаниях. Мы не понимаем последствий общения и попыток реинтеграции общества сформированного пропагандой ОРДЛО, с со своим ОРДЛынско-новоросским мировоззрением, исторической и психологической догмой, сформированной из фейков победобесия.

И сейчас, главное, чтобы победить, нам нужно осознать — там мертвая земля, мертвые люди. И вот, в качестве примера, я расскажу вам историю из ОРДЛО, с цитатой и скрином, чтобы не орали "фейк".

Луганские музыканты Михаил и Валентин Золотухины, известные рифмоплеты пропагандисты "лнр", сняли клип-песню о девушках-защитницах Ворошиловграда ко дню его освобождения от немецко-фашистских захватчиков "Ворошиловградские девчата".

Рифмовали, как могли. Из своих школьных знаний, из статей советской истории и из расчета на то, что луганский охлократ на фоне победобесия проглотит все, что идет под соусом "дедываивали". Так, в принципе и произошло. И даже учителя и преподы "вузов" не заметили в песне подвоха.

Его заметили луганские военные реконструкторы. Ну, есть такое международное хобби у любителей, воспроизводить те или иные исторические моменты от дуэлей до взятия Рейхстага не вовсе не из-за победобесия, а исключительно из-за любви к истории. И выложили в сеть разоблачение "побед".

Пояснив луганским неучам и фабрикантам истории, что они случайно смешали в кучу Ворошиловград и Миус-фронт, что с позиции исторической правды "черти шо и сбоку бантик".

И вот, если посмотреть на военные карты тех событий, исторические данные, расположения частей Вермахта и Красной армии, прятавшейся за Доном, то становится очевидным, что "ворошиловградские девчата" цитирую автора разоблачения фейка: "ворошиловградские девушки могли что-то защищать в Вермахте или союзных Вермахту итальянских частях".

История — тоже фронт, помните об этом!

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