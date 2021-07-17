Решение о трансформации угольной отрасли должно принимать все украинское общество – Станислав Тиллих

Специальный уполномоченный правительства Германии по вопросам структурных изменений в угольных регионах Украины Станислав Тиллих принял участие в Международной угольной конференции, состоявшейся в Киеве 13 июля.

По его словам, в августе прошлого года правительства Германии и Украины подписали соглашение об энергетическом партнерстве по трансформации угольной отрасли.

"Эта программа рассчитана на 5 лет и предусматривает финансирование в размере 35 млн евро. Важно, что решение о начале трансформации и о том, какой именно она будет, должно принимать все украинское общество. Потому что это касается не только шахтеров, но и необходимой всесторонней поддержки процессов декарбонизации. В начале мы предлагаем определить потенциал и перспективы развития угольных регионов, разработать программу переквалификации работников отрасли, определить риски, которые могут возникнуть в результате трансформации и только потом перейти к реализации проектов трансформации", – подчеркнул господин Тиллих.

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Во время IV Международной угольной конференции "Угольные регионы Украины: справедливая трансформация и добыча угля. Украинский и международный опыт" к обсуждению темы трансформации угольной отрасли присоединились более 200 международных экспертов из Украины, Германии, Польши, Великобритании и Европейского союза, представителей украинской власти и крупного бизнеса, лидеров угольных профсоюзов и руководителей угледобывающих регионов Украины.