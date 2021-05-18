Ремонтируют от и до: в "Укравтодоре" назвали важную особенность "Большой стройки" Зеленского

Главных объектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году несколько: это трасса М-30, которая соединяет западную и восточную Украину, строительство автострады Киев-Кишинев, а также Н-31 – дороги первой категории. В приоритете – строительство международных дорог, затем национальных, которые связывают областные центры.

О ключевых объектах дорожной инфраструктуры, которые страна увидит к концу 2021 года, в интервью для журнала Mintrans рассказал глава департамента развития дорог "Укравтодора" Андрей Ивко.

Итак, во-первых, трасса М-30 – это дорога протяженностью 1,3 тыс. км, которая проходит через девять областей: от Стрыя до Луганщины. В предыдущие периоды команда "Большой стройки" обновила 630 км дороги, в этом году предстоит еще 530 км.

Во вторых, что касается строительства трассы Киев-Кишинев – сейчас заканчивается тендер на дорогу Н-08 в Винницкой области (это 116 км). На маршруте есть еще один важный объект: в Ямполе, по реке Днестр, проходит граница с Молдовой. В этом году планируют начать строительство Ямпольского моста. Сейчас разрабатывается ТЭО.

В-третьих, это работы на трассе Н-31 – дороге первой категории, которая поможет сэкономить жителям юго-восточной части, направляющимся в Киев, более часа времени.

Глава департамента развития дорог "Укравтодора" отметил, что "Большая стройка" Владимира Зеленского идет по маршрутному принципу: дороги, которые начали в прошлом году, продолжают и завершают. Каждая дорога должна быть доведена до конца.

"Логика следующая: выбираются основные маршруты страны, учитывается интенсивность движения, социальный фактор и текущее состояние дороги. Раньше прослеживался региональный перекос, сейчас его нет. Задействованы абсолютно все области, без исключений", – сообщил Андрей Ивко.

Он также добавил, что команда программы Владимира Зеленского в этом году планируем восстановить еще 150 мостов, путепроводов и эстакад. Большинство из них находятся в пятом эксплуатационном состоянии, то есть это мосты, которые требуют капремонта или реконструкции. Андрей Ивко заверил, что в каждой области будет минимум пять восстановленных мостов.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.