Рекордная жара возвращается, но часть областей покроют дожди: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине. Карта

В Украине в ближайшие три дня удержится летняя жара, температура воздуха местами будет достигать +37 °С. Между тем погода отметится еще одной волной осадков.

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Грозовые дожди в основном снова затронут западные регионы. Об этом свидетельствует прогноз от Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине 8 июля

В понедельник по стране небольшая облачность. Без осадков, только в западных, днем и восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Днем в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской областях и Крыму сильная жара +35… +37 °С. На остальной территории страны +28… +33 °С, на крайнем западе +25… +30 °С.

Погода в Украине 9 июля

Во вторник переменная облачность. В западных, днем и южных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в среднем +18… +20 °С, на юге до +25 °С. Днем по стране +30… +32 °С, в южных регионах даже несмотря на незначительные осадки, жара +35… +37 °С.

Погода в Украине 10 июля

В среду небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +15… +17 °С, днем +29… +31 °С, и снова жарче всего будет на востоке и юге +35… +37 °С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области в понедельник, 8 июля, прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +33°С.

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