Чинний законопроект "Про медіа" не підтримує 85 відсотків редакторів національних та місцевих газет. Підтримують лише шість відсотків, а дев’ять відсотків або утримуються від підтримки, або не вивчали чи не вважають актуальною цю законодавчу ініціативу. Такими є результати опитування, яке Національна спілка журналістів провела напередодні Всеукраїнської наради редакторів газет, яка пройде 25 березня в онлайн-форматі. Участь в опитуванні щодо актуальних проблем газетної галузі, захисту інформаційного простору та чинних законодавчих ініціатив взяли понад 160 редакторів українських газет.

Як зазначають у НСЖУ, обговорення законопроекту "Про медіа" буде однією із ключових тем заходу.

- На нараді також порушуватимуться питання економічної підтримки українських медіа, проблеми поштової доставки преси, фізичної безпеки, цифрової трансформації медіа, - інформує голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Настільки масштабна подія за участі представників газетної галузі України є спробою привернути увагу влади до критичної економічної ситуації з виживання преси, особливо місцевої загалом, та на Донбасі - зокрема.

Планується, що участь у нараді візьмуть заступники Міністрів: культури та інформаційної політики, внутрішніх справ, цифрової трансформації; народні депутати, керівництво Укрпошти та інших зацікавлених інституцій. Зокрема, участь у дискусії щодо законопроекту "Про медіа" візьмуть голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв і заступник Міністра культури та інформполітики Тарас Шевченко.

В опитуванні НСЖУ взяли участь понад 160 редакторів друкованих ЗМІ, які зареєструвалися на нараду. Запитання звучало так: "Чи підтримуєте ви проект Закону про медіа, згідно з яким Національна рада з питань телебачення і радіомовлення стає регулятором для друкованих ЗМІ?". Абсолютна більшість газетярів заперечує ідею поширення на друковані ЗМІ сфери дії телевізійного регулятора.

- Вважаю, що регулятором має бути Держкомтелерадіо України, є необхідність його реорганізації із забезпеченням цих функцій. І назву потрібно змінити на "Державний комітет телебачення, радіомовлення та видавничої справи", - коментує редактор газети "Кримська світлиця" Андрій Щекун.

Редакторка тернопільського Інформаційного центру "Діалог" з Тернопільської області Вікторія Іваницька підкреслює: прийняття закону "Про медіа" сьогодні не є найбільш актуальним питанням для українських ЗМІ.

- Зменшилася кількість рекламодавців, критично впали передплата і роздрібна торгівля. Ми змушені піти на скорочення штатів і зменшити зарплату працівникам. Водночас продовжуємо спостерігати недотримання графіка доставки, закриття поштових відділень у селах, захмарні тарифи", - ось ці питання треба вирішувати в першу чергу, - наголошує Вікторія Іваницька.

Редактор вінницької газети "Колос" Микола Маценко додає: "Вони (Нацрада) вже накерували в галузі телебачення й радіомовлення, ще тут хочуть спробувати?"

Всеукраїнська нарада редакторів газет, яку організовує НСЖУ, пройде 25 березня у онлайн-форматі. Трансляція заходу буде доступною на Фейсбук-сторінці НСЖУ. Початок наради – 10:00.

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