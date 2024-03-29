Ребята на фронте страдают от наркотических зависимостей больше, чем от игромании, – психолог Романова

Игромания – распространенная проблема среди украинцев, в том числе и военнослужащих, которые находятся на фронте. Однако полный запрет онлайн-платформ и виртуальных казино не вылечит зависимых людей, ведь "запретный плод сладок", а лишь сделает эту сферу менее регулируемой.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказала психолог Вера Романова. Она заметила, что игра на фронте – не самая большая проблема, существуют и другие зависимости.

"Давайте по-честному, ребята на фронте страдают от наркотических, химических зависимостей больше, чем от адреналиновых, игромании. С другой стороны, давайте понимать, что на самом деле очень сильный стресс и игровые зависимости любые, будь-то киберспорт или даже duolingo – изучение языка, где есть у тебя бонусы и какие-то значки, это вопрос того, что нам нужна игра, понимаете?" – подчеркнула она.

Психолог отметила, что в обычной жизни мы часто сталкиваемся с игрой, вызывающей выброс адреналина, и даже сами этого не понимаем. Речь идет, например, о футболе и футбольном фанатстве, разнообразных игровых формах обучения и т.д.

"То есть можно говорить, что это вызывает зависимость, а можно говорить, что наоборот человек, склонный к зависимостям, найдет в чем-то утешение. И винить именно казино в том, что они формируют зависимость, это не этично", – считает Романова.

"Я сейчас так говорю, будто давайте не убирать онлайн-казино, но ведь вы понимаете, что многие военные адреналинозависимы после шоковых состояний. Есть история с тем, что им нужен адреналин и выброс этого адреналина, и казино становится на фронте где-то в окопе самой доступной историей, где можно этот адреналин выплеснуть", – отметила психолог.

Как вариант решения проблемы она предложила сделать игровой бизнес регулируемым – чтобы можно было влиять на то, кто играет, на какую сумму и т.д. Также Романова считает необходимым запретить рекламу онлайн-казино и игровых платформ.

"Сделаем более трудным поиск, а где это сделать? С этой точки зрения, давайте не рекламировать. Мы же наркотики не рекламируем. Алкоголь запретили рекламировать, слава Богу, он только на полочках стоит. Пусть это будут конкретные места и так далее", – предлагает психология.

Кроме того, Романова считает, что игровые платформы могут помочь Украине в борьбе против российской агрессии.

"Мы можем договориться с этим бизнесом о том, чтобы внедрять социально-психологические программы профилактические. Более того, мы можем договариваться с бизнесами, например, тянуть деньги из россиян, если это онлайн. Пусть они больше туда трафика льют, на другие страны, чтобы у нас было больше возможностей задонатить на ВСУ, внедрять программы реабилитации, внедрять программы интеграции бизнеса и так далее", – отметила Романова.

Как сообщал OBOZ.UA, экономический эксперт Сергей Фурса выразил мнение, что решить проблему чрезмерной популярности онлайн-казино в Украине и лудомании среди военных невозможно, введя тотальный запрет на азартные игры. А лучше на государственном уровне ограничить рекламу казино.