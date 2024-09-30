РЭБнем так РЭБнем: 'Вернись живым' и 'Новая почта' объявили сбор на усиление ПВО

Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" и "Новая почта" запустили проект "РЭБнем так РЭБнем! Собьем врага с толку". Цель – собрать 300 миллионов гривен для усиления ПВО.

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Оборудование в рамках проекта получат военные из ВК "Восток" и ВК "Юг". Эти воздушные командования прикрывают города, которые постоянно обстреливает враг, и сотни километров фронта, где в траншеях, окопах и блиндажах борются наши защитники.

За собранные средства приобретут:

Зенитные FPV-дроны и комплектующие для уничтожения вражеских разведывательных БПЛА типа Supercam, ZALA, "Орлан-10". Это более дешевое и эффективное решение, чем использование зенитно-ракетных комплексов.

Средства РЭБ/РЭР, которые, с одной стороны, перехватывают и анализируют сигналы противника, а с другой – дезориентируют врага и заглушают его спутниковую и мобильную связь.

Транспорт для повышения мобильности подразделений Воздушных сил, а также специалистов РЭБ и РЭР.

Средства защищенной связи: мобильные командные пункты и рюкзаки мобильных огневых групп, которые обеспечат автономную работу.

"За вражескими разведывательными беспилотниками следуют вражеские ракеты, поэтому этот проект буквально о защите противовоздушной обороны и, как следствие, – защите всех нас. В рамках инициативы обеспечим первые созданные в Воздушных силах группы прикрытия, которые будут сбивать врага с толку с помощью РЭБ и РЭР, а также бороться с российскими БпЛА, применяя зенитные FPV-дроны – новое, эффективное и значительно более дешевое, чем ракеты ЗРК, решение", – комментирует замдиректора "Вернись живим" Олег Карпенко.

100% решений проекта – это либо полностью украинская разработка, либо сочетание военного опыта Украины и западного оборудования/техники.

Чрезвычайно важная составляющая инициативы – обучение людей и обмен опытом между подразделениями. Мобильные группы РЭБ/РЭР пройдут специальный курс, разработанный Фондом "Вернись живым" совместно с военными. Эти группы будут защищать тех, кто защищает нас. К примеру, они будут обнаруживать и подавлять вражеские разведывательные БпЛА, сопровождая дивизионы МIМ-104 Patriot.

Поддержать сбор можно донатом на банке проекта или через приложение "Новой почты". Компания будет плюсовать все донаты: если вы пожертвовали 100 грн – еще 100 грн добавит "Новая почта". Пожертвовали 20 000 грн, 200 000 грн или даже миллион – столько же перечислит "Новая почта".

"Новая почта" всегда рядом, когда украинцам нужна помощь или защита. Сегодня безопасность наших людей как в городах, так и на фронте зависит от ПВО, на которую охотится враг. Поэтому мы делаем важный шаг к ее усилению. Мы не только приобщаемся финансово, но и объединяем клиентов и партнеров, чтобы быстрее обеспечить военных всем необходимым. Бизнес должен действовать, и "Новая почта" показывает, как можно сделать значительный вклад в защиту страны", – говорит Вячеслав Климов, совладелец "Новой почты".

Это уже второй общий проект "Новой почты" и Фонда "Вернись живым" по усилению защиты воздушного пространства Украины. В прошлом году в рамках сбора "Запакуй небо – прокачай ПВО" вместе с украинцами партнеры собрали более 330 млн грн для усиления ВК "Центр".