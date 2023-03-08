Ребенок умер в реанимации: в Днепре судили женщину, которая сделала смертельный укол полуторагодовалому сыну

В Днепре суд вынес приговор 39-летней женщине, сделавшей смертельный укол полуторагодовалому сыну. Ее отправили на 8 лет в тюрьму. Однако наказание может быть более суровым, поскольку прокуратура собирается подать апелляцию из-за мягкости приговора.

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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Женщина признана виновной по факту умышленного убийства малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины), эта статья предусматривает как максимальное наказание пожизненное заключение.

Женщина уколола своему малышу сильнодействующий кардиостимулирующий препарат, которого не бывает в свободной продаже. Она смогла его приобрести, потому что была фармацевтом с медицинским образованием.

"В состоянии клинической смерти мальчик госпитализирован в областную детскую больницу. Ребенок умер в реанимационном отделении от острого отравления препаратом", говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Трагедия произошла осенью 2021 года. Это было парное самоубийство. Женщина сначала сделала инъекцию своему сыну, а затем уколола себе огромную дозу снотворного.

Их без сознания обнаружила мать осужденной и вызвала скорую. Мальчик умер ночью в больнице, а его мать выжила.

О том, что стало причиной такого поступка женщины, попытались разобраться журналисты. Издание Fakty узнало некоторые подробности трагедии.

Житель дома, где жила женщина с малышом, рассказал, что осужденная пережила трагедию больше года назад, когда с крыши недостроенного дома сорвалась ее старшая 12-летняя дочь. Девочка погибла, а мать после этого закрылась. Она обвиняла себя, что не смогла предотвратить трагедию.

"Часто ее видели с перебинтованным запястьем. Пожалуй, еще раньше пыталась себе резать вены. С отцом Никитки она разведена. А нынешний гражданский муж незадолго до того, как она решила убить себя и сына, уехал на заработки в Польшу", – рассказал сосед.

Бабушка полуторагодовалого Никитки рассказала следователям, что накануне трагедии ей позвонил из Польши гражданский муж дочери. Он рассказал, что говорил по телефону с женой, в ходе разговора возник спор, и женщина пригрозила, что "с ней и Никиткой все может закончиться очень плохо". После этого она бросила трубку и больше не отвечала на звонки.

"Зять переживал, что что-то может произойти. Поэтому я и побежала в дом, где жила дочь", – рассказала мать осужденной.

Женщина открыла дверь квартиры своим ключом и увидела, что внук и дочь лежат в кроватях и не подают признаков жизни. На полу валялись шприцы и ампулы из-под лекарств.

Рядом с дочерью была предсмертная записка. Содержание этой записки в суде не огласили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области во время ссоры мужчина убил сына и расчленил его тело. Злоумышленника задержали, когда он собирался повеситься. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.