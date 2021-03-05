Новая 'красная' зона? 'Фейковый' коронавирус бьет рекорды на Винничине, пациенты боятся и плачут

В Винницкой области, как и во многих других областях Украины, вновь начала расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки в регионе зафиксировали более 800 случаев инфекции, это наивысший показатель за все время эпидемии.

Больницы забиты пациентами, а врачи говорят, что теперь болезнь протекает намного тяжелее, чем осенью. При этом жители региона не верят в опасность и продолжают массово игнорировать противоэпидемиологические меры.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Долго ждут и поступают уже "тяжелыми"

С начала эпидемии в Винницкой области выявили более 39 тысяч случаев заболевания. Количество умерших приближается к отметке в семь сотен человек. Заведующий реанимацией Винницкой центральной районной больницы Владимир Чеботарев говорит, что за последние дни пациентов стало существенно больше.

"Поток растет, вся реанимация занята. Пришлось дополнительные места организовать в соседних отделениях. Но что вызывает опасения – очень много тяжелых больных. Как правило, это люди с сопутствующими заболеваниями – диабет, лишний вес, сердечно-сосудистые проблемы и т.п." – говорит Чеботарев.

Сейчас в этом отделении один человек находится на аппарате искусственного дыхания, еще пятеро требуют кислородной терапии.

"К сожалению, люди поступают уже с кислородной зависимостью. Причин несколько, и главная – неорганизованность больных. Кто-то еще в начале болезни отказывается ехать в районную больницу, а в городе мест уже нет. Время идет, родственники видят, что уже деваться некуда, приходится госпитализировать, и сразу в реанимацию. Кто-то просто пытается лечиться дома и упускает драгоценное время", – поясняет Чеботарев.

У пациентов страх и паника

Люди видят, как умирают их соседи по палате и как тяжело переносят болезнь другие пациенты, поэтому начинают сильно нервничать. Врач поясняет, что COVID-19 вызывает кислородную недостаточность и часто действует на головной мозг.

"Кислород недостаточно поступает к клеткам головного мозга, у человека начинается страх, паника. Психически более устойчивые люди мужественно переносят такое состояние и верят в выздоровление. Другие плачут, сдаются. Это наши обычные будни в реанимации. Медперсонала не хватает, у нас умерли два врача. Теперь приходится работать намного больше", – говорит Чеботарев.

Ходят без масок и не верят в коронавирус

Основной причиной вспышки инфекции Чеботарев считает новогодне-рождественские праздники и нежелание людей соблюдать элементарные меры предосторожности: "Расслабились, отдыхали, катались на лыжах, собирались на свадьбах по 300 человек, ходили в церкви, на концерты. Вот и результат. Следующая вспышка будет после Пасхи".

Местные жители области подтверждают – люди давно уже устали и расслабились, поэтому мало кто соблюдает меры предосторожности.

"У нас в Хмельнике с масками уже редко кто ходит. На праздники приезжало много туристов, люди праздновали в ресторанах, кафе. А как только школьники пошли на учебу, то начали болеть. Дети все это переносят легче, но заражают родителей, бабушек и дедушек. Так и пошло", – считает жительница региона Екатерина Дидык.

В области достаточно тех, кто до сих пор не верят в существование коронавируса. "Я негативно отношусь к локдауну, карантину, к маскам и вообще считаю, что этот вирус фейковый. Уничтожают малый бизнес, не дают жить", – уверен житель Винницы Петр.

"Моя соседка постоянно стонала, что так они устали от локдаунов, от того, что ее сын учится дома, а не в школе, и она вынуждена с ним сидеть и заниматься. Что ее кафешку постоянно закрывают. Сейчас у них болеет вся семья. Тест не сдают, лечатся с помощью семейного доктора. Говорит, что высокая температура, потеряла нюх, но все равно считает, что все было лишнее. Я не знаю, что в голове у людей. Но можно сказать, что мы такую вспышку коронавируса заслужили своим отношением", – говорит Алина Базилюк.

Сейчас Винничина относится к "оранжевой" зоне, но попадет в "красную" (как Прикарпатье, Буковина и Житомирщина), если количество больных будет увеличиваться. Пока же областные власти усилили карантинные меры: