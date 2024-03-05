Несмотря на громкие обещания и положительные месседжи об восстановлении Украины как современной и европейской страны, реальность оказывается менее привлекательной для определенных заведений, в частности, Торчинской детской музыкальной школы.

Об этом сообщает welfare.green, помогающий с воплощением социальных проектов.

Столкнувшись с проблемой отсутствия обычных туалетов, это учебное заведение показало неутешительную реальность. Такая ситуация, на первый взгляд, кажется абсурдной в контексте деклараций о соответствии европейским стандартам.

"Мы как общество должны определить, на что именно мы направляем свои усилия в русле восстановления и модернизации. Если у нас нет даже базовых удобств, таких как туалеты, то как можем говорить о вхождении в европейское пространство?" – отметили в комментариях.

Сообщество социальной страны отмечает тот факт, что проблемы, которые сталкиваются с другими учреждениями, могут быть отражением более широких трудностей внедрения европейских стандартов. Предложенный проект обеспечения уборной Торчинской детской музыкальной школы становится не только инициативой для конкретного заведения, но и попыткой поставить вопрос о реальности, а не декларирования европейских стандартов в украинской образовательной среде.