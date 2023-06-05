Развлечения и сладкие подарки: Фонд Рината Ахметова устроил праздник для детей из Мариуполя

Юные мариупольцы, вынужденно покинувшие родной город, нашли убежище в центрах комплексной поддержки переселенцев "ЯМариуполь" по всей стране. По случаю Международного дня защиты детей, Фонд Рината Ахметова устроил веселый праздник для мальчиков и девочек в одном из киевских центров для мариупольцев.

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Гостей ждала насыщенная программа: увлекательное химическое шоу и яркая твистинг-станция для полсотни участников, творческие мастер-классы по рисованию картин цветным песком, во время которых дети работали в группах. И конечно, вручение сладких подарков от Фонда.

Позитивная и комфортная атмосфера праздника дала детям из Мариуполя возможность отвлечься от воспоминаний о пережитом во время войны, отдохнуть и развлечься, завести новых друзей, получить разнообразные впечатления и просто прекрасно провести время.

Все участники праздника будут ждать новых встреч, которые непременно состоятся, ведь Фонд много лет системно помогает Мариуполю и мариупольцам.

Всего к Международному дню защиты детей Фонд передал более 11 тысяч сладких подарков для малышей в разных уголках Украины.

"Ринат Ахметов - Детям!" — это программа, благодаря которой более 5 миллионов детей получили разностороннюю поддержку Фонда. А именно: медикаменты, продуктовые наборы, слуховые аппараты, психологическая и физическая реабилитация, возможность отдыхать, развиваться и воплотить в жизнь свою мечту.

По вопросам получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию 0(800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.