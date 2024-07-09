'Разнесенные войной': новый фильм о вынужденных переселенцах расскажет, как Украине не проиграть войну за будущее

В Украине вышел новый документальный фильм "Разнесенные войной", рассказывающий о проблемах временно перемещенных лиц. Но не только об этом, в ленте также говорится о том, как Украине не проиграть демографическую войну.

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Враг разрушает украинские города и села и заставляет украинцев покидать дома, обезлюднивая целые территории. Кто будет восстанавливать Украину? В фильме "Разнесенные войной" - реальные истории переселенцев, чья жизнь отличается от оптимистических отчетов государственных программ. Вернуться или остаться? Куда возвращаться? Что будет с работой, кредитами, обучением детей? Где и за какие средства лечиться? С этими проблемами переселенцам приходится сталкиваться каждый день. Жилищная проблема до сих пор не решена, выплаты сворачиваются, трудоустройство отсутствует.

В фильме – не только о существующих проблемах, но и о конкретных шагах, которые нужно предпринять государству. А также об опыте борьбы с подобными демографическими вызовами других стран, пострадавших от империи – Грузии, Молдовы, Азербайджана.

"Если власть не придет в себя и не начнет действовать - мы проигрываем войну за будущее, даже если победим врага. Конкретный перечень шагов для остановки обезлюдения Украины я в ближайшее время вынесу на рассмотрение парламента", –отмечает автор фильма Николай Княжицкий.

Фильм с сегодняшнего дня доступен на YouTube-канале Николая Княжицкого.