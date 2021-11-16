Репост, очень важно! На фронте серьёзное обострение, у нас есть погибшие и раненые. Враг круглосуточно обстреливает наши позиции. Очень нужна помощь на фронт и снова нужны крайне важные для разведки квадрокоптеры. У меня сейчас три заказа от разных подразделений разведки.

Сейчас все видят как с разных сторон к украинским границам стягиваются россвойска. Вражеские беспилотники сбрасывают на наши позиции мины. Я прошу помочь с покупкой квадрокоптеров. Сейчас у меня есть 700 евро, это 21 тыс. грн, каждый квадрокоптер Аутел стоит 56 тыс, кто как может 50,100, 200 грн, кто может меньше или больше, каждая копейка огромная помощь.

В ноябре я уже отправила на фронт квадрокоптер Мавик 41 тыс, купила 4 планшета 38 тыс, купила сварочный аппарат для связи 23 тыс, отправила много лекарств. Помогаем, расслабляться точно нельзя.

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Карты для помощи 5375 4115 0267 5353 и 5375 4141 2065 9130 Монобанк.