Разведчикам на фронте нужна помощь

Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Общество / Мнения
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Разведчикам на фронте нужна помощь

Репост, очень важно! На фронте серьёзное обострение, у нас есть погибшие и раненые. Враг круглосуточно обстреливает наши позиции. Очень нужна помощь на фронт и снова нужны крайне важные для разведки квадрокоптеры. У меня сейчас три заказа от разных подразделений разведки.

Сейчас все видят как с разных сторон к украинским границам стягиваются россвойска. Вражеские беспилотники сбрасывают на наши позиции мины. Я прошу помочь с покупкой квадрокоптеров. Сейчас у меня есть 700 евро, это 21 тыс. грн, каждый квадрокоптер Аутел стоит 56 тыс, кто как может 50,100, 200 грн, кто может меньше или больше, каждая копейка огромная помощь.

В ноябре я уже отправила на фронт квадрокоптер Мавик 41 тыс, купила 4 планшета 38 тыс, купила сварочный аппарат для связи 23 тыс, отправила много лекарств. Помогаем, расслабляться точно нельзя.

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Разведчикам на фронте нужна помощь
Разведчикам на фронте нужна помощь
Разведчикам на фронте нужна помощь
Разведчикам на фронте нужна помощь
Разведчикам на фронте нужна помощь
Разведчикам на фронте нужна помощь
Разведчикам на фронте нужна помощь
Разведчикам на фронте нужна помощь
Разведчикам на фронте нужна помощь
Разведчикам на фронте нужна помощь
Разведчикам на фронте нужна помощь
Разведчикам на фронте нужна помощь
Разведчикам на фронте нужна помощь
Разведчикам на фронте нужна помощь
Разведчикам на фронте нужна помощь
Разведчикам на фронте нужна помощь
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