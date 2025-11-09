УкраїнськаУКР
Разрушения, смерть и упадок: ВСУ показали, как выглядит Мирноград с высоты птичьего полета. Видео

Андрей Колотовкин
Общество
2 минуты
1,1 т.
В Мирнограде Донецкой области не осталось ни одного уцелевшего здания – город лежит в руинах после длительных боев. До начала полномасштабного вторжения там проживало около 50 тысяч человек.

Видео уничтоженного населенного пункта, снятое с высоты птичьего полета в ноябре, опубликовали 9 ноября в Telegram-канале Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

В подписи к видео военные отметили: "Мирноград с высоты птичьего полета. В городе – ни одного уцелевшего здания. Всюду, куда дотягивается так называемый "русский мир" - разрушения, смерть и упадок".

Кадры обнародовал 503-й отдельный батальон морской пехоты.

Город на грани выживания

До начала вторжения в Мирнограде проживало около 50 тысяч человек. Теперь, по словам начальника Мирноградской городской военной администрации Юрия Третьяка, в городе осталось не более полутора тысяч жителей. Гуманитарную помощь сюда не завозят еще с лета, а ежедневные вражеские артиллерийские обстрелы и атаки FPV-дронов делают невозможным даже приближение техники на расстояние 15 км.

"Над городом постоянно много FPV-дронов ищут цели, и они не разбирают, это гражданские или военные", – рассказал Третьяк. По его словам, Мирноград фактически отрезан от большинства коммуникаций, а те, кто остался, выживают в подвалах и временных убежищах.

Угроза окружения

8 ноября аналитики DeepState предупредили, что Мирноград и вся окружающая агломерация находятся под угрозой оперативного окру жения . Российские войска пытаются взять под полный огневой или физический контроль все логистические пути. Противник уже пытается закрепиться на восточных окраинах города.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что по геолокационным кадрам, опубликованным 6 ноября, россияне продвинулись на севере Мирнограда, однако это продвижение незначительно по сравнению с последними днями. Несмотря на это, ситуация для защитников города остается сложной.

Как писал OBOZ.UA, в Покровске продолжается уничтожение российских оккупантов – глава государства Владимир Зеленский 5 ноября отметил спецназовцев ЦСО "А" СБУ, которые системно и очень результативно ликвидируют захватчиков и их технику в самом городе и вокруг него.

