'Раны войны оставят шрамы': психологи Фонда Рината Ахметова помогают детям, которых вернули домой после вывоза в РФ

Незаконный вывоз украинских детей в Россию — тяжкое, международно осужденное преступление врага. Возвращение каждого ребенка домой — это колоссальная работа, за которой начинается долгий путь восстановления, ведь дети возвращаются с тяжелыми психоэмоциональными травмами. Психологическую помощь и физическую реабилитацию этих детей первым обеспечил Фонд Рината Ахметова.

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Во время зимней смены "Блогер Кемп" в Закарпатье детям помогают усиленная команда психологов Фонда и врач-остеопат, работающий с телесными проявлениями психологической травмы.

"Они не могли говорить, не улыбались, почти не двигались… Мы создаем среду, где дети чувствуют себя безопасно, могут раскрываться и восстанавливаться. И мы ощущаем заметные изменения. Важно, чтобы эти процессы поддержали на местах: медучреждения, администрации, школы. Самое важное – семьи. Раны, которые дети получили, скорее всего, заживут, но останутся шрамы", — объясняет Людмила Ибрагимова, психологи Фонда.

Психолог Ольга Пучина опекает зимнюю смену самой старшей группы детей, которые вернулись с чужбины.

"Очень трудные подростки. Их подростковый возраст наложился на полномасштабное вторжение: травма на травму. Мы работаем в режиме принятия: принимаем, что это трудный возраст, период, принимаем их травмы. Эти дети будут еще долго в состоянии реабилитации. И наша задача разговорить их, оказать им психологическую помощь, психотерапевтическую поддержку. Они очень патриотичны, настроены на безусловную победу Украины", — делится Ольга.

Врач-остеопат Иван Кудряшов находит и корректирует психосоматические проявления травмы войны, которые получили участники смены.

"Пережите детьми отображается на теле, закрепляется и создает расстройства, которые нужно лечить, чтобы дети себя чувствовали лучше, чтобы улучшить их жизнь. Остеопат дополняет работу психолога, и все это дает лучший результат, чем в отдельности. Спасибо, что Фонд пригласил меня работать с этими детьми, это верное и хорошее решение", – говорит Иван.

Результаты комплексной помощи остеопата и психолога отмечает Ольга Пучина.

После работы с врачом дети отмечают значительное облегчение. Они начинают спать, нормализуется эмоциональное состояние. И нам с ними гораздо легче работать. Дети говорят, что очень хорошо себя чувствуют, а мы отмечаем большую заинтересованность в работе с психологами", — говорит Ольга.

В рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровились, отдохнули и получили квалифицированную психологическую помощь в лагере "Блогер Кемп" почти 4,9 тысяч детей со всей Украины, которые пострадали от войны.