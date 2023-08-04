Раньше 56-килограммовые снаряды бойцы грузили вручную: Порошенко передал десантникам мощные тягачи DAF

Петр Порошенко привез пять мощных тягачей DAF с манипуляторами и гидроплатформами в гаубический самоходно-артиллерийский дивизион ДШВ. Раньше бойцам приходилось вручную грузить артиллерийские снаряды, каждый из которых весит 56 килограммов. Теперь все в считанные минуты сделает техника.

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Об этом Петр Порошенко рассказал в Facebook.

"Это очень полезные машины, особенно в наше время и в нашей местности, там, где нужна большая проходимость перевозки боеприпасов, перевозки людей. Именно такие машины грузовые", - говорят бойцы.

«Представьте себе, что значит перенести десятки и сотни таких снарядов. Выгрузить целый вагон в машину, а потом из машины на склад. коробами по 12 штук за раз, а не разбирать и грузить по одному. Просто представьте, сколько сил и спин это сохранит, насколько ускорит работу. Бойцы дивизиона знают об этом как никто, потому и радуются подаркам", – объяснил Порошенко.

"Мы здесь сделали и поменяли шины, аккумуляторные батареи и пневматическую систему, топливную систему, сделали интерьер кабины – делали как для себя. Мы вместе в составе одной команды приближаем нашу победу", – отметил Порошенко.

"Это не только средства Благотворительного фонда и "Дела Громад", а это еще и "Европейская Солидарность" свои 30 миллионов гривен передала на уплату именно этих грузовиков", – отметил пятый президент.

"Я хочу также передать приветствие тому, кто сделал это возможным, со складов НАТО передал нам эти машины, продал их нам – это Дэн Оттер из города Эйндховен. Как я тебе и обещал, я доставил эти грузовики украинским десантникам, на поле боя, на передовую. И уже завтра они будут использоваться нашими бригадами для защиты свободы, мира и стабильности в Украине, Европе, на континенте и мире", – сказал Порошенко.

Кроме тягачей, десантники также получили передвижную ремонтную мастерскую, два грузовика и шесть банно-прачечных комплексов. В летнюю жару душ и возможность постирать одежду хорошо поднимают боевой дух, говорят бойцы: "мы очень благодарны, потому что солдат должен быть чист в первую очередь, накормлен и готов идти в бой".

"Логистика сейчас – это то, что определяет нашу будущую победу. И мы делаем все возможное и от нас зависящее, чтобы усилить штурмовиков, разведчиков, артиллеристов, управления. Десант – это сила!", – подчеркнул Петр Порошенко.