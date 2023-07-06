Читаю вой по поводу саммита НАТО и напоминаю, что 30 лет назад Украине выпускала баллистические ракеты "Сатана". Если нам не дают гарантии безопасности, то мы все деньги должны направлять не на строительство парков и дорог, а в строительство таких ракет.

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И да, Украина обязана запустить ядерную программу. Об этом не нужно будет говорить публично, также, как и про ракеты. Не нужно кричать об этом на весь мир. Просто, в случае прилета Калибров на Екатеринбург, Челябинск, Москву или Владивосток должно прилетать 8 тонн взрывчатки.

8 тонн - это 40 калибров. Это не ядерная бомба, ее еще нужно сделать, а 40 калибров. Этого достаточно, чтобы стирать в порошок заводы, которые производят Калибры, самолеты, танки. Короче все, что разрушает нашу страну.

Нужно принять как факт, что Запад труслив и готов допустить наше разрушение до нашей смерти. Потому мы должны делать то, что зависит от нас: рыть шахты, строить ракеты и запускать ядерную программу. Украина отказалась от ядерного оружия и мир это не оценил. Потому надо перестать пускать розовые сопли и пока еще живы инженеры делать, что можно еще сделать.

Пусть эти ракеты будут летать косо и криво, но если они будет падать на русские города, то это будет оказывать в сто раз больший эффект, чем высосанные из пальца "гарантии" от импотентов Запада.

Основные технические характеристики

Масса: 208,3—211,4 т

Диаметр: 3 м

Длина: 34,6 м

Забрасываемый вес: 8800 кг

Тип ГЧ: 1×20 Мт, 1×8 Мт или РГЧ ИН 8×1 Мт или 10×1 Мт

Максимальная дальность: 11000—16000 км

Обобщённый показатель надёжности: 0,958/0,965/0,974

Ракета "Сатана" стоила одна 11 млн рублей. До 10 млн долларов в ценах 80-х. Я думаю, что мы можем пока обойтись без развязки в Киеве стоимостью в 2 ярда, но построить десяток таких ракет, даже если каждая с учетом инфляции будет стоить не 10, а 30 лямов зеленых.

10 ракет типа "Сатана" - это эквивалент 400 Калибров выпущенных в тротиловом эквиваленте. Одним залпом можно уничтожить основные заводы, которые делают русне ракеты. Можно ударить по компрессорным станциям и остановить весь экспорт газа и нефти. Закрыть на фиг все порты. Можно поставить отработанное ядерное топливо и сделать грязную ядерную бомбу. И в случае угроз ядерного удара въ*бать по центрам принятия решений, чтоб 12 млн жителей Москвы думали не об имперском пафосе, а о том, как свалить из зараженного города.

Короче, можно много чего фантазировать, но ключевое – это готовность общества осознавать такие приоритеты. А осознав, выкорчевывать воров каленым железом. Потому что воры - это каннибалы, а пока каннибалы будут жрать своих, то никаких ракет и даже патронов не будет. Потому всех мэров, министров, исполкомы, которые сажают траву и делают парки, то есть тупо зарабатывают на крови тех, кто дает им шанс жить, закрывая своими телами на фронте, должны быть выкорчеваны, как сорная трава. Сорная трава это и есть.