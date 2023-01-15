Кто-нибудь из ПВО-шников расскажите Арестовичу механику перехвата зенитной управляемой ракетой воздушной цели типа КР, потому что он в будущем еще раз может что-то такое п**дануть, мягко говоря, "не по теме". Боюсь, что этот массированный ракетный удар не последний.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Адже, з невідомої зараз мені причини, в ефірі стріму з Фейгіним він, по-суті, тотально й повно звинуватив Повітряні сили ЗСУ у дотичності (нехай й побічної) до трагедії у Дніпрі... і легалізував російську інформаційну методичку, яку пігдогі розганяли сьогодні (14 січня – Ред.) прямо з ранку.

Навіщо він то зробив (підтвердив виправдовування ублюдків), я до цих пір не розумію. Хоча очевидно, що ніхто їхню Х-22-у не збивав і її БЧ спрацювала цілком штатно, але, на жаль, в дніпровському багатоквартирному домі.

***

"По просьбам трудящихся"

Я не емоційний, але...

Зенітна керована ракета зазвичай несе уламково-фугасну БЧ, тобто головні фактори ураження її – сформований ДУЖЕ ЩІЛЬНИЙ потік високо-швидкісних ГПЕ, які під час розльоту ще й дуже сильно нагріваються, а також фугасна ударна хвиля.

ЗКР – це не боєприпас кінетичної дії. Вона НЕ стикається з цілю, вона, по суті, підривається біля неї. Тому очевидно, що в разі, якщо б наше ППО дійсно її "збило", як висловився Арестович, ціль у вигляді КР типу Х-22 або здетонувала би у повітрі (а не на будинку, куди нібито впала по словам Арестовича, вже після того, як її нібито "збили"), або була би зруйнована також в повітрі і навряд би її БЧ спрацювала би у штатному режимі. Але, судячи з характеру руйнувань та їхнього обсягу, БЧ КР Х-22 таки спрацювала, на жаль, цілком у штатному режимі. Тобто крилату ракету (КР) типу Х-22, яка влучила у багатоквартирний будинок на вулиці Набережна Перемоги у Дніпрі, ніхто не збивав.

Так зрозуміло?