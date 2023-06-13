Ракетный обстрел Кривого Рога: Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь пострадавшим

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим в результате ракетного удара по городу Кривой Рог, который произошел ночью 13 июня. А именно:

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- лечение;

- реабилитация;

- психологическая помощь.

Фонд будет оказывать помощь всем пострадавшим, кто за ней обратится, независимо от возраста и степени тяжести поражений.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в Фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.