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Серж Марко
Серж Марко
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Блог | Ракета не могла уничтожить Каховскую ГЭС: дамба была взорвана россиянами изнутри

Ущерб сельскому хозяйству Украины от подрыва ГЭС оккупантами

Трошки реальності для експертів по "не все так очевидно зі знищенням дамби".

Видео дня

Щоб підірвати дамбу на Казаровичах у березні 2022 року, знадобилось 1800 кг тротилу та ще й шнурами до УР-77 докидували. Було два підрива, перший - 1000 кг тротилу, і його не вистачило.

Під другий підрив вибухівку кидали просто в воронку від першого вибуху, з шнурами до УР-77.

Другий підрив зміг пошкодити шлюз, і вода пішла в Ірпінь. І це тільки підрив шлюзу.

І там дамби самої метрів 700 мабуть.

Новокаховська дамба мала 16.5 метрів у висоту. Це висота пʼятиповерхівки. Довжина майже 4 км.

Ніяка ракета, не може знищити цю дамбу. Навіть десять ракет.

ОТРК не розраховані на знищення таких споруд. Тому росіяни і не бʼють по дамбам та великим мостам. Бо ОТРК - це для знищення штабів, складів, а не для, того щоб у споруди, які з десятків метрів бетону зроблені пробивати отвори.

Новокаховська дамба була знищена знизу, те що я бачив по фото - там судячи зі всього закладували тротил на колони під воду. Замінували окремо кожну колону, підірвали, кумулятив знищив під водою колони і руйнування почалось знизу. А потім тиск води просто обрушив дамбу.

Таке мінування - це робота на декілька днів групою саперів. І я не вважаю за можливе що українськи диверсанти притарабанили на горбах від 4 і більше тонн вибухівки (більше я вважаю, але точну кількість не скажу), та змогли його розмістити на опорах, в шлюзі, та машинному відділенні ретельно охороняємого обʼєкта, да так щоб росіяне цього не помітили.

Це просто неможливо.

Прильоти такої вибухової дії, що могли нанести пошкодження дамбі (не плутати з автомобільним містом збоку дамби, там просто шар асфальту на металевих конструкціях, і то його скільки хімарсами били) були б зафільмовані росіянами, такі прильоти неможливо приховати, як і сліди прильотів ЗВЕРХУ. А іх судячи зі всього немає.

А тут чомусь відеопідтверджень прильотів великої потужності немає, але дамба просто зруйнувалась на рівному місці майже по всій довжині.

Дамба була зруйнована професійно і в цілому. Цілью було не тільки підняти воду (вистачило б знищення шлюзу), а саме знищити повністю дамбу. Принести в Україну екологічну катастрофу на мільярді долларів та зробити на довгий час ті території непридатними для проживання.

Це тероризм. І це єдине на що спроможна Росія.

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