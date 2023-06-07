Трошки реальності для експертів по "не все так очевидно зі знищенням дамби".

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Щоб підірвати дамбу на Казаровичах у березні 2022 року, знадобилось 1800 кг тротилу та ще й шнурами до УР-77 докидували. Було два підрива, перший - 1000 кг тротилу, і його не вистачило.

Під другий підрив вибухівку кидали просто в воронку від першого вибуху, з шнурами до УР-77.

Другий підрив зміг пошкодити шлюз, і вода пішла в Ірпінь. І це тільки підрив шлюзу.

І там дамби самої метрів 700 мабуть.

Новокаховська дамба мала 16.5 метрів у висоту. Це висота пʼятиповерхівки. Довжина майже 4 км.

Ніяка ракета, не може знищити цю дамбу. Навіть десять ракет.

ОТРК не розраховані на знищення таких споруд. Тому росіяни і не бʼють по дамбам та великим мостам. Бо ОТРК - це для знищення штабів, складів, а не для, того щоб у споруди, які з десятків метрів бетону зроблені пробивати отвори.

Новокаховська дамба була знищена знизу, те що я бачив по фото - там судячи зі всього закладували тротил на колони під воду. Замінували окремо кожну колону, підірвали, кумулятив знищив під водою колони і руйнування почалось знизу. А потім тиск води просто обрушив дамбу.

Таке мінування - це робота на декілька днів групою саперів. І я не вважаю за можливе що українськи диверсанти притарабанили на горбах від 4 і більше тонн вибухівки (більше я вважаю, але точну кількість не скажу), та змогли його розмістити на опорах, в шлюзі, та машинному відділенні ретельно охороняємого обʼєкта, да так щоб росіяне цього не помітили.

Це просто неможливо.

Прильоти такої вибухової дії, що могли нанести пошкодження дамбі (не плутати з автомобільним містом збоку дамби, там просто шар асфальту на металевих конструкціях, і то його скільки хімарсами били) були б зафільмовані росіянами, такі прильоти неможливо приховати, як і сліди прильотів ЗВЕРХУ. А іх судячи зі всього немає.

А тут чомусь відеопідтверджень прильотів великої потужності немає, але дамба просто зруйнувалась на рівному місці майже по всій довжині.

Дамба була зруйнована професійно і в цілому. Цілью було не тільки підняти воду (вистачило б знищення шлюзу), а саме знищити повністю дамбу. Принести в Україну екологічну катастрофу на мільярді долларів та зробити на довгий час ті території непридатними для проживання.

Це тероризм. І це єдине на що спроможна Росія.