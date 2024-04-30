Радиационный фон стабилен: в 'Энергоатоме' опровергли фейк о внештатной ситуации на ХАЭС

Во вторник, 30 апреля, анонимные Telegram-каналы распространили фейк о якобы внештатной ситуации на Хмельницкой АЭС и повышении радиационного фона в Хмельницкой и Ривненской областях. Информация не соответствует действительности.

Об этом заявили в Telegram НАЭК "Энергоатом". Отмечается, что никаких отклонений от нормальной эксплуатации ХАЭС нет, как и каких-либо "внештатных ситуаций". Радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм.

"Появление подобных сообщений свидетельствует о факте использования страной-агрессором любого повода для дестабилизации общества в нашей стране, дискредитации государственных органов власти и ослабления способностей нашего государства к дальнейшей борьбе", – объяснили энергетики.

Украинцев призвали соблюдать информационную гигиену и пользоваться только проверенной информацией из официальных источников.

Напомним, ранее в "Энергоатоме" сообщили, что в результате масштабных российских обстрелов повреждения получила практически каждая тепловая станция в Украине. Даже в зимний период покрыть потребности украинцев в токе способны атомные станции (АЭС), при одном условии – отсутствии новых разрушений на распределительных сетях. Но это не исключает возможных проблем с электроснабжением в пиковые часы, ведь АЭС не могут быстро менять мощность и подстраиваться под текущее потребление, эту функцию выполняют преимущественно ТЭС и ГЭС.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 30 марта после успешного восстановительного ремонта энергоблок Хмельницкой атомной электростанции вернулся к работе и был подключен к энергосистеме.

– НАЭК "Энергоатом" объявил о строительстве завода по производству ядерного топлива, в частности тепловыделяющих сборок, вблизи города Южноукраинск в Николаевской области. Этот шаг станет ключевым элементом стратегии диверсификации поставок ядерного топлива на украинских атомных электростанциях.

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