Ради здоровья хвостатых друзей: украинский производитель ProVET выпустил обновленную линейку профессиональных препаратов направленного действия

Ведущий украинский производитель ветеринарных препаратов, средств гигиены и ухода за домашними питомцами TM PROVET с первых дней войны в Украине не прекращает свою деятельность, продолжая плодотворно работать в пользу благополучия и здоровья хвостатых друзей. За последние полтора года был существенно расширен продуктовый портфель и усовершенствовано качество уже существующих препаратов.

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В рамках усовершенствования продукции бренд PROVET выпустил обновленную линейку профессиональных препаратов направленного действия - PROFILINE. Линейка нацелена на защиту от паразитов и поддержание полноценной и здоровой жизни домашних питомцев.

В PROFILINE вошли современные инсектоакарицидные средства разных видов: капли, ошейники и спрей. Каждое из этих средств помогает эффективно защищать животных в течение длительного времени. Кроме того, в линейку PROFILINE вошли 12 витаминно-минеральных комплексов и суспензия для лечения кокцидиозов и нематодозов у кошек и собак.

Преимущества продуктов линейки PROFILINE:

Ошейники обеспечивают защиту от эктопаразитов в течение 2,5 - 5 месяцев, в зависимости от вида паразита. Широкий выбор трендового цвета.

Капли эффективно защищают в течение 4-8 недель, не влияя на нервную систему животного. Имеют удобную форму выпуска и продуманную дозировку в зависимости от массы тела домашнего питомца.

Спрей можно применять с 3-месячного возраста. Эффективность, удобная упаковка (30 мл) и доступная цена – основные преимущества качественного инсектоакарицидного спрея.

Одна из новинок – препарат PROFILINE КОКЦИД для борьбы с кокцидиозом и нематодозами, который можно применять животным с 2-недельного возраста. Это значительно облегчает процесс лечения и профилактики, помогая обеспечить здоровье и хорошее настроение четырехлапых любимцев.

Кроме того, бренд стремится обеспечить животным полноценное питание и компенсацию дефицита полезных веществ. Именно поэтому новая линейка PROFILINE включает 12 витаминно-минеральных комплексов с экстрактами и пробиотиками, созданными с учетом видовых, физиологических и возрастных особенностей животных. Эти комплексы не содержат вредных красителей и консервантов. Один из главных составляющих компонентов – абалон, обладающий высокой биологической активностью и способствующий укреплению иммунной системы четырехлапых.

Также следует отметить, что важным аспектом деятельности бренда является качество, безопасность и эффективность производимой продукции. Компания (ТМ PROVET является отдельным юнитом ГК "СУЗІР’Я") прилагает значительные усилия к обеспечению требований надлежащей производственной практики и соответствия международным стандартам, что подтверждено сертификатом GMP. Все этапы производства и контроль качества (входного сырья, материалов, готовой продукции) выполняются в соответствии с требованиями утвержденной нормативной документации. Контроль качества производится на базе аттестованной лаборатории, оснащенной современным оборудованием. Система менеджмента качества компании сертифицирована по стандарту ISO 9001:2015, что гарантирует высокий уровень организации всех производственных и бизнес-процессов.