'Ради будущего': как прошли концерты студентов-музыкантов в Ривне и Ивано-Франковске

Недавно в Ровенской и Ивано-Франковской филармониях прошли пятый и шестой концерты Всеукраинского проекта "Ради будущего" от благотворительного фонда Марии Дидковской "Открытая музыка города" – финальные события тура. Все для того чтобы поддержать украинских студентов-музыкантов. Ведь особая атмосфера в залах филармоний, аплодисменты зрителей и благодарственные слова вдохновляют творить дома, в Украине.

Видео дня

Звучали произведения выдающихся композиторов Дмитрия Бортнянского, Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Евгения Станковича, Йозефа Гайдна и других, сообщают организаторы.

"Восхищаюсь украинскими студентами-музыкантами, украинскими оркестрами, украинскими профессионалами. Как они звучали! Их глаза, глаза гостей кричали об ощущении потребности и поддержки именно здесь, дома. Слова благодарности от солистов — в самое сердце", — поделилась Мария Дидковская.

Цель культурной инициативы "Ради будущего" – создать платформу для реализации молодых талантов украинской академической музыки. В военное время почти 50% студентов творческих вузов сегодня учатся онлайн и находятся вне Украины. Большая часть из них уже параллельно поступила в университеты Европы.

У каждого концерта новая программа, над которой работает дирижер и соинициатор проекта Андрей Савчук. Позади – 6 концертов, 18 программ – выступления в Одессе, Виннице, Хмельницком, Ужгороде, Ивано-Франковске и Ровно.

Проект реализуют в партнерстве с диджитал-изданием JetSetter.ua.

Следить за проектом: Facebook | Instagram | YouTube