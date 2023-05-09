Триває війна. За цей час, оглядаючись у минуле, здається, що пройшла вічність, і то було зовсім інше життя. Змінились цінності, загартувалась психіка, на зміну розгубленості перших днів прийшло чітке розуміння з розставленими пріоритетами, зумовленими вимогами нового часу.

Видео дня

Найбільший біль та розчарування виникає тоді, коли кривда надходить від тих людей, від яких її не очікуєш.

Саме така ситуація склалася із деякими співаками та артистами, які у нашому минулому житті були присутні у кожному домі завдяки улюбленим серіалам, популярним проектам та святковим концертам, що ми всі дивились з таким захопленням на свята, просто за вечерею у родинному колі, під час мандрівок, щоб скоротити час у дорозі. У тому далекому мирному житті одним з таких проектів був для українців серіал "Свати".

Артисти та співаки, які ще вчора приїжджали до нас у гості, їли наш хліб, заробляли в Україні гроші, сьогодні підтримують вбивства та звірства, що здійснюють на нашій землі рашисти.

Ще рік тому ніхто б не подумав, що Федір Добронравов, знайомий кожній українській родині як Іван Степанович Будько із серіалу "Свати", через рік стане холоднокровно виправдовувати геноцид українців, виказуючи свою підтримку їх вбивцям, назвавши їх "героями", під час свого відвідування шпиталю у Самарі.

Або інша акторка з українським ім’ям Олеся Железняк, що зіграла у "Сватах" роль Лариси Буханкіної, під час виступу у пропагандистській передачі висловила здивування з приводу того, що з нею припинили спілкування українські колеги по серіалу та родичі, яких вона має в Україні після підтримки нею дій путінського режиму на території нашої держави.

У своєму інтерв’ю Олеся Железняк назвала тих, хто припинив з нею спілкування - "затьмареними". Ні ж бо замислитись, якщо люди, що живуть на цій землі та намагаються донести інформацію про те, що тут насправді відбувається, так може треба прислухатись та замислитись? А не звинувачувати безпосередніх учасників подій у "затьмаренні" подій, що такі як вона сприймають тільки через призму пропаганди, а пошукати це затьмарення у своїх головах?

До речі, це непоодинокий випадок - таких "здивованих" небажанням українцями прийняти "асвабаждєніє", серед російських акторів чимало. Тому виникає питання, чи вони зовсім не розуміють, що тут відбувається насадження їх "руського миру" через вбивства, ґвалтування, знищення домівок, або так просто зручно заробляти у країні, де за власну думку можна опинитись за ґратами?

Саме цей серіал зробив обличчя акторів Федора Добронравова та Олесі Железняк відомим широкій публіці. Зйомки серіалу відбувались під Києвом у селі Горенка Бучанського району в будинку, який був пошкоджений після атаки росіян, де вони працювали пліч-о-пліч з українськими колегами, які зараз чомусь несподівано стали для них тими, хто вартий знищення, тому що "сами виноваты".

Винні лише у тому, що люблять свої сім’ї та свою країну, хочуть жити власним життям, йти дорогою, що обрали, та захищають свої домівки та свої цінності від нелюдей - окупантів.

Дійсно, мабуть з рабським мисленням цього не зрозуміти.