Работают в три смены: Польша развернула масштабную ремонтную операцию для Украины – Wall Street Journal

Польша развернула масштабную операцию по ремонту военной техники для Украины, которая была повреждена в ходе боевых действий. Там восстанавливают артиллерию и тяжелую бронетехнику и возвращают на передовую.

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За процессом наблюдали корреспонденты издания The Wall Street Journal. В материале отметили, что тайная мастерская расположена в разветвленном фабричном комплексе, окруженном заброшенными домами.

В заводских цехах техники работают круглосуточно в три смены, сообщило издание. На ремонт каждой единицы специалистам может уйти до двух месяцев работы.

Кроме ремонтных работ в Польше, механики находятся в постоянном контакте с техниками в Украине, многие из которых до войны были гражданскими лицами, обучая их с помощью зашифрованных приложений, как ремонтировать все, от танков до ракет.

"Можно с уверенностью предположить, что Польша является лидером, когда речь идет об обслуживании оборудования, используемого украинцами на поле боя", – сказал Томаш Смура, эксперт по военным технологиям из Фонда Казимира Пуласки, независимого аналитического центра в Варшаве.

Польские официальные лица заявили, что вскоре мастерская может быть расширена для ремонта и обслуживания оборудования, произведенного за границей, но отказались сообщить какие-либо конкретные планы.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Кошице на востоке Словакии начала работу база по ремонту военной техники для ВСУ. Мероприятие организует немецкая танкостроительная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Между тем, НАТО обсуждает возможность инвестирования в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии с целью возобновления производства снарядов времен СССР для артиллерийского вооружения Украины, значительная часть которого еще советского образца. Речь идет о производстве снарядов калибра 152 мм и 120 мм для артиллерии ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– американская газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором предположила, что Запад решился на более мощную военную поддержку Украины, опасаясь, что время может сыграть на стороне России. В некоторых странах опасаются, что Кремль, готовый бросать на фронт все больше людей и техники, может победить в затяжной войне на истощение;

– после более чем полугода интенсивных боев САУ CAESAR, которые передала Украине Франция, нуждаются в капитальном ремонте. Ситуация усугубляется тем, что ближайшая ремонтная база САУ CAESAR расположена в Польше.

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