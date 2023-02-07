Работала "Рапира": украинские морпехи устроили мощную "бавовну" оккупантам на Донетчине. Видео
Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов, очищая от них нашу землю. В Донецкой области украинские морпехи устроили мощную "бавовну" захватчикам.
Видео показали Вооруженные силы Украины. "На днях морпехи-противотанкисты уничтожили террористов-захватчиков в одном из временно оккупированных населенных пунктов Донетчины", – говорится в сообщении.
На кадрах зафиксирована работа расчета МТ-12 "Рапира" под руководством 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
Наши защитники точно отработали по скоплению живой силы противника. Количество ликвидированных захватчиков еще доразведывается.
Следует отметить, что потери оккупационной армии России в войне против Украины достигли 133 тыс. 190 человек. Из них 1030 ликвидировано за прошедшие сутки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
- Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают держать оборону Бахмута в Донецкой области. В жестоком бою с оккупантами они борются буквально за каждый метр земли, но не уступают захватчикам.
- Наши бойцы уничтожили две самоходные артиллерийские установки противника. "Гвоздики" войск РФ "положили" украинские артиллеристы.
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