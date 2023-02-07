Работала ''Рапира'': украинские морпехи устроили мощную ''бавовну'' оккупантам на Донетчине. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов, очищая от них нашу землю. В Донецкой области украинские морпехи устроили мощную "бавовну" захватчикам.

Видео дня

Видео показали Вооруженные силы Украины. "На днях морпехи-противотанкисты уничтожили террористов-захватчиков в одном из временно оккупированных населенных пунктов Донетчины", – говорится в сообщении.

На кадрах зафиксирована работа расчета МТ-12 "Рапира" под руководством 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Наши защитники точно отработали по скоплению живой силы противника. Количество ликвидированных захватчиков еще доразведывается.

Следует отметить, что потери оккупационной армии России в войне против Украины достигли 133 тыс. 190 человек. Из них 1030 ликвидировано за прошедшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают держать оборону Бахмута в Донецкой области. В жестоком бою с оккупантами они борются буквально за каждый метр земли, но не уступают захватчикам.

Наши бойцы уничтожили две самоходные артиллерийские установки противника. "Гвоздики" войск РФ "положили" украинские артиллеристы.