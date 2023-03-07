Пыталась спасти весь мир: что известно о погибшем военном медике с косичками

Во вторник, 7 марта, в Виннице попрощались с 29-летней Яной "Ярой" Рыхлицкой, медиком ВСУ из 93-й бригады "Холодный Яр", которая спасала раненых в Бахмуте. Многим она запомнилась благодаря большой копне тоненьких косичек на голове. Восемь месяцев девушка работала на одном из самых тяжелых участков – в стабилизационном центре, куда с поля боя доставляют тяжело раненых.

Видео дня

А еще с первого дня полномасштабного вторжения Яна собирала и передавала помощь нашим бойцам на фронт, организовывала жилье для тех, кто покидал Харьков. И спасала животных.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Жизнь изменило 24 февраля

Новый 2022 год Яна встретила в Бразилии. Сказочные водопады, чудесный парк, экзотические птицы, солнечные улицы, горы – на ее страничке в Facebook десятки и десятки таких фото.

Фото с поездки с друзьями к морю, путешествия по Украине и различным странам, тимбилдинги, вылазки на природу, фотосессии, прогулки, капоэйра. Но все это оборвала война.

С 24 февраля жизнь 29-летней Яны Рыхлицкой меняется. Теперь вся ее страничка посвящена волонтерству и помощи фронту. Сборы гуманитарки, покупка военного обмундирования, шлемов, приборов ночного видения, дронов, бронежилетов.

А затем обучение тактической медицине, тренировки. И теперь "девушка с косичками", вчерашняя сотрудница крупной IT-компании, спасает тяжелых бойцов в стабилизационном пункте в Бахмуте. Кровь, стоны, эвакуация, реанимация.

Работала в IT-компании

До 24 февраля Яна работала в большой IT-компании "Аквелон" в Харькове, была рекрутером, затем руководила отделом.

"Она пришла на работу в 2017 году молодым специалистом. Очень солнечная, активная, она могла найти общий язык с любым человеком. Смотрит, что кто-то из сотрудников загрустил, тут же подходит к нему, интересуется, чем помочь. Она постоянно что-то придумывает. Если компания выехала на природу, Яна уже с ракетками для бадминтона или игру в "Мафию" организовала. Это такой огонек в компании был", – рассказывает ее коллега Татьяна Гуляева.

Несколько лет Яна занималась капоэйро – бразильский вид боевых искусств с элементами акробатики. Часто с друзьями она ездила в разные страны на фестивали по капоэйро.

"Яна очень любила путешествия, причем она умела все быстро организовать. Помню, как-то сидим, она вдруг говорит: "Так, в эти выходные давайте полетим в Будапешт. Тут есть дешевые билеты, я уже их забронировала. И так в пятницу вечером мы уже в аэропорту, два выходных гуляем по Будапешту. Она уже и там нашла что интересное посмотреть, куда сходить", – вспоминает Татьяна.

Квартира превратилась в склад

Умение организовать и достать все, что можно и нельзя, очень пригодилось Яне с началом полномасштабного вторжения. Ее ІT-компания, как и многие в Украине, с первого дня занялась сбором средств и закупкой необходимых вещей для своих сотрудников и их родных, кто пошел на фронт.

"Ее маленькая квартира превратилась в склад с коробками и вещами. Причем она так быстро разобралась в различных военных технических тонкостях. Она читала, узнавала, связывалась с заводами, разговаривала с инженерами. Она точно могла сказать, кому какие нужны дроны, прицелы, шлемы", – рассказывает Татьяна.

В первый месяц вторжения Яна уехала к себе в Винницу, где жили ее родители. И она помогала всем, кто в то время выбирался из Харькова на запад страны. Квартира ее родителей превратилась в перевалочный пункт, там постоянно жили люди. Она организовала жилье у своих родственников в селах. А уже если не было места, то люди могли спать даже у них в коридоре, но никто без крыши над головой не оставался.

Но потом Яна решила вернуться в Харьков, чтобы быть ближе к фронту и иметь возможность помогать.

Еще Яна очень любила животных, у нее дома жили кошки. Татьяна вспоминает, что как-то в конце марта поздно вечером они бежали домой к Яне, нужно было успеть до начала комендантского часа. И тут навстречу им выбежала собака.

"Шел небольшой дождь, Яна остановилась и сказала: "Боже, почему он бегает тут под дождем, нужно его забрать, накормить". Тут из-за угла вышла пожилая женщина – хозяйка собаки. Оказывается, он убежал, а она не могла его догнать. Еще несколько минут – и Яна бы точно забрала этого пса", – рассказывает Татьяна.

Родственница семьи добавляет, что Яна всегда заботилась о животных и в мирное время помогала приютам. Даже в Бахмуте она нашла жилье для нескольких брошенных собак.

"Яна была удивительным человеком. У нее была способность доводить все начатое до конца. Она с отличием окончила лицей, с красным дипломом закончила Юридическую академию им. Ярослава Мудрого в Харькове. Некоторое время работала по специальности, а потом перешла работать в IT", – говорит родственница.

Несмотря на свою занятость, Яна всегда находила время для близких. На Новый год она умудрилась на один день вырваться домой. Из Бахмута передала подарок маме, которая отмечала юбилей.

Восемь месяцев провела в Бахмуте

Буквально через пару месяцев после начала вторжения Яна пошла на курсы тактической медицины. Знакомые вспоминают, что она также посещала и курсы операторов БПЛ. Об этом написала Кристина Морозова.

Она вспоминает, что во время учебы у Яны не замолкал телефон, это был нескончаемый поток просьб помочь, достать, поддержать, спасти. Яна успевала всюду.

"В то время собирали деньги на обучение еще и управлению крыльями (БПЛ). Это большой проект, специальное оборудование, очень нужный курс. Кто знает, сколько времени мог занять сбор средств. Но "Яра" какой-то только ей известной магией нашла финансирование. За день. Просто взяла и закрыла вопрос", – написала Кристина.

Также Яна сотрудничала с благотворительным фондом "Гуркіт".

Яна была единственным ребенком в семье. Конечно, когда она решила пойти в ВСУ, родители пытались с ней поговорить. Но она ответила, что по-другому не сможет.

Девушка восемь последних месяцев провела в Бахмуте, в стабилизационном пункте, вместе с другими медиками спасала раненых бойцов.

Погибла Яна 3 марта, когда вместе с санитаром вывозила бойцов. Враг расстрелял медицинскую машину. Похоронили "девушку с косичками" во вторник, 7 марта, в родной Виннице. Родные Яны не хотят брать помощь, но просят, чтобы в память о погибшей украинцы перечислили деньги для ВСУ. https://send.monobank.ua/jar/4Vtd4GviUW