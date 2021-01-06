Пятый президент Порошенко поздравил Украину с Рождеством

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил Украину с Рождеством Христовым.

Его видеообращение опубликовала пресс-служба политсилы. Лидер "ЕС" в светлый праздник надежды вспомнил о солдатах, медиках, волонтерах и всех "достойных гражданах, испытывающих ответственность за людей и страну".

Приводим полный текст обращения:

"Братья и сестры!

В течение непростого года мы, украинцы, помогали друг другу в сложных обстоятельствах. Поддерживали, защищали, подбадривали. Мы так делаем всегда. Это и есть солидарность. Украинская и европейская.

Рождество – праздник надежды, окутанный семейным теплом, согласием и любовью к ближнему. В Вифлееме Господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения. Верю, вместе мы победим любое зло. Вера и любовь – большая сила. Любовь к Богу. Любовь друг к другу, любовь к земле и родной стране, к родителям и детям, к своему делу.

Давайте особенно вспомним о солдатах, которые защищают нашу землю. О медиках, которые спасают наших близких. О капелланах, волонтерах, благотворителях... о всех достойных гражданах, испытывающих ответственность за людей и страну.

Мы принадлежим к разным конфессиям, но вся наша культура и история уже более тысячи лет определяются общей великой христианской традицией. Только представьте себе, что этот Выдубицкий монастырь в Повести временных лет впервые упоминается под тысячу семидесятым годом.

А ровно два года назад предрождественской день Православная Церковь Украина получила Томос об автокефалии. Спасибо Его Святейшеству Варфоломею за это исторический поступок. Радуемся, что Церкви-Сестры одна за другой признают независимость нашей поместной Церкви.

Теплого Рождества вам, веселых праздников, жизни – счастливой и долгой! И здоровой. Берегите себя и ближних своих".