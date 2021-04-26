Пять порций овощей и фруктов в день назвали новым рецептом долголетия

Лучшим режимом питания для долголетия могут быть около пяти порций овощей и фруктов в день.

Такие данные показал анализ рациона почти двух миллионов взрослых людей во всем мире. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation.

Как отмечают ученые, данная диета предусматривает употребление двух порции фруктов и трех порций овощей (каждая примерно по 80 граммов) ежедневно.

Так, согласно исследованиям, диета, богатая фруктами и овощами, может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других смертельных недугов.

"Исследование показывает, что идеально съедать 5 порций фруктов и овощей в день. С точки зрения профилактики серьезных хронических заболеваний такое количество потребляемых фруктов и овощей может принести наибольшую пользу, и этот объем потребления сравнительно легко соблюдать большинству людей", – говорит, ведущий автор исследования, доктор Ван Дун из Больницы Бригама и женщин, которая входит в состав Гарвардской медицинской школы.

Он и его коллеги изучили результаты исследований медицинских работников, включая данные 30-летнего мониторинга более 100 тысяч человек. Также ученые собрали информацию о потреблении фруктов и овощей и смертности из 26 разных исследований, в которых участвовали около 1,9 миллиона человек со всего мира.

Как оказалось, около пяти порций фруктов и овощей в день способны снизить риск смерти, но употребление большего количества не снижает риск.

По сравнению с употреблением двух порций фруктов и овощей в день, участники исследования, которые ели по пять порций, прожили дольше всех и имели на 13% меньший риск смерти по разным причинам. Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у них был ниже на 12%, от рака – на 10%, от респираторных заболеваний – на 35%.

При этом ученые подчеркивают, что не все фрукты и овощи одинаково полезны. К примеру, овощи с высоким содержанием крахмала, такие как картофель, горох, кукуруза, никак не связаны со снижением риска смерти и различных хронических заболеваний.

В то же время зеленые листовые овощи – шпинат, латук и кудрявая капуста, а также фрукты и овощи с высоким содержанием бета-каротина и витамина С – цитрусовые, ягоды и морковь – оказывают полезное воздействие на организм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из британского университета Саутгемптона открыли лучший способ отмыть овощи от грязи и бактерий.