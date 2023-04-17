Путина должны судить в международном трибунале, это вопрос международной безопасности, – Порошенко

Петр Порошенко в эфире британского телеканала GB News заявил, что Путина и его сообщников по преступлениям против Украины необходимо судить в международном трибунале, и это не только вопрос справедливости, но и вопрос международной безопасности. Порошенко отметил – очередное видео с казнью украинского военного шокировало мир и в очередной раз доказало – Россия осуществляет геноцид украинского народа.

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"Все были шокированы последними доказательствами российских зверств в Украине. Это показало, что между российским террористическим государством и Игилом нет разницы. И это тысячи таких катастроф в Украине за последний год. Я был среди первых украинских военных, которые пришли в Бучу и на собственные глаза увидели улицы, полные мертвых людей, без голов, без рук", – напомнил Порошенко.

По словам пятого президента, было официальное заявление мэра Мариуполя, и он сказал, что только в Мариуполе было убито гораздо более 25 тысяч мирных жителей, значительное количество было замучено. Порошенко отмечает, что это имеет только одно название – геноцид.

"Не только из-за захвата украинских детей, но и за этот геноцид украинского народа Путин, его окружение, руководство его армии и исполнители этого катастрофического террористического акта должны нести ответственность перед Международным судом. Мы никогда не должны позволить повторить это снова", – убежден пятый президент.

Порошенко отметил, что решение Европейского Совета признать Группу Вагнера террористической организацией, ответственной за этот геноцид, это тоже дополнительный шаг к ответственности России.

Он подчеркнул, что привлечение Путина к ответственности за военные преступления является одним из ключевых факторов не только для Украины, но и для континента и для мира.

"По крайней мере, я могу пообещать, что я, моя команда, украинский народ и украинские Вооруженные Силы сделают все возможное, чтобы привлечь его за решетку в Гаагу. Потому что это акт справедливости. Потому что без этой справедливости не будет победы. Но я не сомневаюсь в нашей общей победе. Для победы нам нужна депутинизация Европы, депутинизация России и, наконец, депутинизация мира. Без этого устойчивая ситуация с безопасностью все еще под вопросом", – резюмирует Порошенко.