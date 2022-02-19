"Мюнхен" у нас уже был – это молчание Запада, когда у нас забрали Крым. Сегодня я приравниваю к провокации Гитлера 1 сентября и к началу Второй мировой.

Уверен, что этого не повторится. Но мои дедушки не убежали, а сложили свои головы под Киевом, спасая нас всех.

Слава всем погибшим на той войне.

Ездил сегодня в тир, освежить навыки стрельбы. В корпус попаду. Надеюсь, не пригодится, но бежать не буду. Детей, если начнётся, я увезу. Хотя не верю ,что будет война. Моих родителей тоже увезли – смешно сегодня сказать – вглубь России.

Путин, отстань от нас.

Видео дня

Мы сами решим, как нам жить.

Продолжаю настаивать на переносе памятника Хмельницкому в другое место. Это место – или павшим героям за Независимость Украины, или Байдену, за этот мощнейший пиар в нашу защиту и помощь современным оружием.