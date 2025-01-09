Путь от страха к радости: как программы Фонда Рината Ахметова помогают детям пережить войну

В конце декабря 15-летняя Валерия, пережившая тяжелые времена в оккупации, приняла участие в праздничном мероприятии, организованном Фондом Рината Ахметова в рамках традиционной Новогодней акции. Эта инициатива, которая является частью программы "Ринат Ахметов – Детям", уже 24 года приносит детям поддержку и тепло. За это время она охватила более 1,2 миллионов детей по всей Украине.

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Новогодние мероприятия стали подлинным источником позитива в сложные времена. Во время праздничного события в Киеве Валерия поделилась эмоциями:

"В нашей семье трое детей, мы все здесь, на этом празднике, чувствуем себя счастливыми. Это день, который наполнил нас всех искренней радостью. Я очень благодарна, что у меня, и у многих детей из Украины, которые находились в горячих точках или имеют какие-то недостатки со здоровьем в результате войны, есть возможность оздоровиться и получить хорошие эмоции. Это действительно важно, потому что сейчас такие моменты радости – редкость. Спасибо Фонду Рината Ахметова за заботу и тепло, которое вы дарите", – говорит Валерия.

Семья Валерии – из Энергодара Запорожской области, временно оккупированного города. После сложного периода жизни в оккупации они уже полтора года живут в Киеве. Один из самых страшных моментов начала войны Валерия помнит по сей день. К ней домой пришли 6 вооруженных военных, которые расспрашивали ее о папе, о школе.

Этот опыт долго оставался болезненной темой для девушки. Но участие в программе Фонда Рината Ахметова "Мирный отдых детям Украины" стало началом психологического восстановления.

"В Блогер Кемпе я работала с психологиней Ольгой. Она очень помогла мне справиться с этим воспоминанием. Мы об этом много говорили, и теперь я вспоминаю эти события более спокойно. Это очень важно для меня, потому что раньше я все время думала об этом моменте и не могла его отпустить", – рассказывает Валерия.

Кроме Блогер Кемпу, программа "Ринат Ахметов – Детям" реализует проекты, всесторонне поддерживающие детей, детство которых было отобрано из-за российской агрессии. Благодаря программе маленькие украинские получают лечение, слуховые аппараты, проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 5 млн детей. "Ринат Ахметов – Детям". Помощь, дающая завтра.