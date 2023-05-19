Пустые пляжи и отели без туристов: сезон отдыха 2023 в Крыму почти сорван

В Крыму под угрозой срыва летний сезон. И все из-за войны России против Украины. Из-за взрывов, окопов на пляжах и слухов о контрнаступлении на полуостров не приехали туристы с России. А также они не торопятся бронировать и оплачивать отдых на лето. Пляжи даже в таких популярных курортных городах как Ялта или Алушта пустуют, владельцы гостиниц, кафе не торопятся открываться и ждут у моря погоды.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Отели выживают за счет местных жителей

То, что летний сезон в Крыму уже практически сорван, понимают даже так называемые власти полуострова. Российский союз туриндустрии (РСТ) Крыма сообщил, что ситуация с продажей туров на лето катастрофическая. Россияне не только мало бронируют туры в Крым и Севастополь, но еще и неохотно их оплачивают.

В некоторых местах размещения загруженность составляет всего 5% от данных предыдущего сезона. А в целом бронь в гостиницах на летний сезон вполовину меньше, чем в это же время в прошлом году.

В РСТ признают, что крымские отели выживают за счет местных жителей, которые стали путешествовать по полуострову в выходные дни. В среднем забронировано от 5 до 30% номеров в гостиницах, но они не оплачены, поэтому отказаться от них могут в любой момент.

Минэкономики России уже пообещало, что выплатит работникам туристической отрасли Крыма 64968 тысяч рублей. А всего в этом году Крым получит 2,7 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса.

Пустуют пляжи и набережные

Во второй половине мая пляжи в курортных городах таких как Ялта, Алушта пустуют. На берегу загорают местные жители, для которых второй год выдалась возможность самим почувствовать себя отдыхающими. Также пляжи облюбовали и беженцы из Донецкой, Луганской, Херсонской областей. А редкие российские приезжие говорят, что выбрали Крым из-за дешевизны в этом году.

"В этом сезоне многие боятся ехать на полуостров из-за военных событий. Напугали видео с пляжей, где вырыты окопы, стоят таблички "мины". Боятся взрывов. Поэтому цены на жилье тут сейчас меньше чем даже в прошлом году. Мы рискнули, у нас детей нет, если что, сможем быстро отсюда уехать. А вот многие наши знакомые решили летом ехать в Краснодарский край, некоторые в Турцию", – говорит Мария из Ульяновска.

Крымские блогеры снимают видео с практически пустых пляжей и активно уверяют своих подписчиков, что в Крыму все прекрасно: и море, и пляжи, и погода.

Однако даже они не могут скрыть пустые набережные по вечерам, закрытые кафе и рестораны.

"Многие владельцы кафе и ресторанов не планируют открываться даже в июне. Поэтому если раньше местная молодежь могла рассчитывать на заработок в летние месяцы, то сейчас они уезжают в Россию, в Краснодарский край. Там есть работа", – говорит жительница Большой Ялты Анастасия. Она также в ближайшее время отправится искать работу в Сочи.

Снижают цены для туристов

В РСТ уверяют, что многие крымские отели снизили цены на 20-30%.

Владельцы комнат и частных апартаментов пока не повышают цены на жилье, говорят, что держат их на прошлогоднем уровне и даже готовы делать скидки, лишь бы заманить клиентов.

А клиенты после каждого сообщения о дронах и взрывах отказываются от идеи отдыха в Крыму, снимают брони в гостиницах.

"Я своим постоянным отдыхающим написала, что для них готова снизить цены на 10-20%. Некоторым предлагаю бесплатные завтраки. Говорю, что у нас безопасно, взрывы – в Севастополе, а у нас тихо, пляжи галечные, никто их не копает. Но как только происходят взрывы, все отказываются от предварительных договоренностей", – вздыхает Наталья Павловна, пенсионерка из Гаспры.

Также жители полуострова жалуются, что самыми отчаянными туристами, которые ничего не боятся, оказались российские пенсионеры.

"У них денег мало, Сочи или Турция им не по карману. Они снимают самые дешевые комнаты с удобствами во дворе. Еду готовят сами. Для них этот сезон просто подарок. Они не боятся войны, верят, что смогут уехать отсюда на поезде или на автобусе. Денег тратят мало, а пляжи сейчас абсолютно свободные", - говорит Наталья Павловна.

Многие жители полуострова, кто жил на заработки от сдачи жилья туристам, сейчас в панике ищут где и как заработать.

Кто-то нанимается на стройку, другие занимаются частным извозом, ищут заработок в глубине полуострова на сборе урожая, продавцами на рынках. Некоторые отправились волонтерить, помогать беженцам.

"У меня соседка в Алуште так волонтерит, что уже открыла свой небольшой магазин и продает там гуманитарную помощь и собранные для беженцев вещи. Это ей сейчас приносит больше дохода, чем сдача комнат отдыхающим", – делится крымчанка Ирина.

Еще одна проблема, которая делает отдых в Крыму неудобным – транспорт. Самолеты сюда не летают, а на собственном транспорте туристы простаивают на блокпостах при въезде и выезде из Крыма по несколько часов, проходят унизительные проверки.

Российские власти пустили на полуостров дополнительные поезда, но они также ездят сюда полупустые.