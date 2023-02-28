Да пребудет с тобой соль: начался розыгрыш благотворительной партии ''Артемсоли'' для сбора на дроны – за полчаса собрали 10 млн грн

ГП "Артемсоль" и платформа UNITED24 выпустили партию йодированной соли в специальной упаковке. Она насчитывает всего 500 пачек и не продается. Получить соль можно, приняв участие в благотворительном сборе monobank, Олега Гороховского и волонтера Игоря Лаченкова. Для этого нужно задонатить не менее 5 гривен.

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За первые полчаса к розыгрышу присоединились 50 тыс. участников и задонатили 10 млн гривен. Среди донатов – 17 взносов по 100 000 грн.

Сто первых участников, которые перечислят 100 000 гривен или больше, получат соль с автографом командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Сырского.

Десять пачек соли подпишет посол UNITED24 актер Марк Гэмилл, известный ролью Люка Скайвокера в киносаге "Звездные войны".

По согласованию с Генштабом ВСУ и "Армией дронов" цель проекта – собрать 60 млн грн на покупку 300 беспилотников DJI Mavic 3T Thermal.

Присоединяйтесь к благородному делу и донатьте на дроны для наших защитников. Таким образом вы можете не только помочь армии, но и выиграть одну из 500 пачек лимитированной партии "Соли йодированной" от ГП "Артемсоль" и UNITED24.

Сбор продлится с 14:00 28 февраля по 2 марта 22:00.

Переведите любую сумму от 5 гривен на банку https://send.monobank.ua/jar/5qHs7hHMWn .

Количество взносов от одного участника не ограничено.

Квадрокоптер DJI Mavic 3T оборудован тепловизором и камерой с разрешением 12 Мп и 56-кратным гибридным зумом. Управление осуществляется посредством дистанционного пульта DJI RC Pro Enterprise. Высота полета составляет до 600 м, дальность – до 15 км. Благодаря поддержке облачной платформы DJI FlightHub 2 возможно управление несколькими БПЛА.

"За год через благотворительную банку mono было собрано более 14 миллиардов гривен от почти 3 миллионов человек, – говорит соучредитель monobank Олег Гороховский. – Это беспрецедентное доверие и активность, которую нигде не найдешь в мире. Сбор с йодированной "Артемсолью" для нас не только возможность помочь ВСУ, но и напомнить о фантастических шахтах Соледара и всех украинских городах, куда мы обязательно вернемся".

Партнером проекта является ГП "Артемсоль", которое в апреле 2022 года из-за российских обстрелов остановилось впервые со времен Второй мировой войны.

"Йодированную соль мы производили с 1955 года. Красную пачку, в которой она продавалась, знал каждый украинец. По Государственному стандарту Украины йодированной соль считается в течение 9 месяцев с момента изготовления, после чего концентрация йода уменьшается и соль превращается в обычную. Никто не знает точно, сколько именно йода осталось в нашей довоенной партии, но наверняка известно одно – в ней безгранично высокая концентрация украинской Силы".

Обложку пачки специальной партии "Артемсоли" создал украинский иллюстратор Максим Паленко.