Публично чувства не показывали: какими были свидания в СССР

В Советском Союзе, где царила идеология коллективизма и скромности, свидания были особым явлением, окутанным романтикой, мечтами и определенными правилами. Свидание в СССР – это была особая культура.

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Несмотря на трудности и запреты советские мужчины и женщины находили способы встречаться, общаться и строить отношения. Эти свидания были исполнены искренности, эмоций и особого шарма, который сегодня, возможно, уже не встретишь, напоминает OBOZ.UA.

Как одевались на свидание

Советские женщины и девушки очень ответственно относились к выбору наряда для свидания. Это был особый выход, к которому готовились заранее. Наряд должен быть праздничным, ярким и отличаться от повседневного. Конечно, откровенные декольте и мини считались непристойными, поэтому женщины выбирали скромные, но элегантные платья, костюмы или юбки с блузками. Важным элементом образа были туфли на каблуке, которые придавали женственности и шарму.

Собрание на свидание было подлинным ритуалом, который мог длиться часами. Прическа, макияж, выбор нарядов – все это требовало внимания и времени. Завивка волос была особенно популярной в те времена, поэтому женщины часто прибегали к помощи бигуди или щипцов. Макияж также был важным элементом образа, но должен быть сдержанным и естественным. Красная помада и подведенные глаза – вот типичный макияж советской женщины.

Где встречались

Место встречи для свидания обычно выбирала девушка. Это могло быть любое место, которое было удобно для обоих: парк, кинотеатр, кафе, памятник или даже просто скамейка во дворе. Главное, чтобы это место было уютным и романтичным. Часто встречи проходили в центре города, возле известных достопримечательностей или станций метро.

Куда ходили на свидание

Самым популярным вариантом для свидания являлся поход в кино. Это было доступно, интересно и романтично. После кино можно было прогуляться по парку, посетить кафе или просто посидеть на скамейке, разговаривая и наслаждаясь обществом друг друга. Также популярны танцы, концерты, театры и другие культурные мероприятия.

Чем угощали на свиданиях

Советские мужчины, приглашая девушку на свидание, обязательно угощали ее чем-нибудь вкусным. Это мог быть чай с пирожными в кафе, мороженое, конфеты или даже просто бутылка лимонада. Главное было – сделать приятное своей спутнице и показать свое внимание.

Советские женщины, как и современные, боялись быть обманутыми, разочарованными или неправильно понятыми. Они также переживали из-за того, как их воспримут мужчины, понравятся ли они им. Кроме того, в советское время существовали и специфические страхи, связанные с идеологией и моралью. Например, девушки боялись, что их увидят с парнем, не соответствующим их социальному статусу или происхождению.

Сколько тратили на свидание

Советские женщины не вели учет расходов на свидание, поскольку считалось, что мужчина берет на себя все финансовые вопросы. Однако женщины также вкладывали свои средства в подготовку к свиданию: покупали новые наряды, делали прическу и макияж.

Поцелуи и интимные отношения

Интимные отношения в советские времена были табуированной темой, поэтому молодые люди вынуждены были проявлять свою сдержанность и любовь. Поцелуи были обычным явлением на свидании, но более серьезные отношения обычно развивались постепенно и с учетом моральных норм того времени.

OBOZ.UA предлагает вспомнить, почему в советское время женщины носили белые носки с туфлями.

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