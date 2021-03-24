Проверено на себе (с)

Как я и обещал, сегодня сделал публичную вакцинацию.

Сразу предупреждаю, что я не буду утомлять вас следующие двое суток ненужными подробностями о том, была ли у меня температура, ломило ли кости и болела ли рука в месте укола.

Давайте поговорим серьезно о совсем других вещах, тем более, что я долгое время провёл в больнице и очень обстоятельно поговорил с докторами и даже успел с девчатами пообниматься ( ну любят меня земляки, особенно женщины ).

Если коротко, то процент отказов от вакцинации достаточно высок.

И самое обидное, что в основном отказываются сами медработники.

Почему они это делают, рациональных объяснений нет.

Кто-то говорит, что уже переболел.

Кто-то, что вакцина "сырая" ( как будто после неё вырастут рога или копыта ).

Кто-то вообще без объяснения причин.

Из-за этого страдает логистика вакцинации и докторам, чтобы не пропадали дозы, приходиться заранее выстраивать график (например, меня пригласили на четкое время и после манипуляции поехали вакцинировать других людей, у которых было обозначено своё время).

Но на все манипуляции нужно время: заполнить лично документы, рассказать о противопоказаниях, померять давление и т.д. и т.п.

И со мной все это делали точно по протоколу.

А теперь представьте себе, если кто-то "передумал" или тупо не явился?

С другой стороны, огромное количество людей хотят вакцинироваться, но не могут.

Странно, но, например, учителя просто стоят в очереди и, в отличие от тех же медработников, не переживают, что вакцина "какая-то не такая".

Вакцинация "публичных персон с целью популяризации" тоже стала откровенно смахивать на узаконение ВИП-вакцинации для элит и селебрити.

И уж точно блогеры из Инстаграмм не имеют права обходить в очереди пожилых людей.

Каковы выводы?

Вакцинироваться необходимо.

Я даже не буду вступать по этому поводу в дискуссию, особенно с упоротыми антипрививочниками ( их следущий шаг - признание Земли плоской и борьба с 5G ).

Государство обязано проводить четкую информационную политику в отношении вакцинации, или хотя бы, как минимум, закрыть рот народным депутатам и прочим большим начальником, которые ни черта не смыслят в медицине ( и, как правило, вообще ни в чем не смыслят ), но страдают словесным поносом и продолжают комментировать любое событие в стране и мире.

Про вакцинацию обязаны говорить ДОКТОРА, а не "лидеры общественного мнения".

И самое главное, нужно срочно вносить изменения в документа МОЗа, которые бы позволили использовать излишние дозы не для "публичных персон", а для людей, записавшихся в очередь.

Поверьте, желающих найдётся сколько угодно.

И, естественно, нужно дать четкое разъяснение, кто является "публичной персоной" во избежание злоупотреблений, а кто нет, а также чётко возложить на эту "персону" обязанности по "популяризации".

Ибо фоточки с голым торсом в фейсбучике ничего не популяризируют, а только вызывают у людей раздражение.

Получил дозу вне очереди - будь добр, стой теперь на голове и доказывай необходимость вакцинации круглосуточно.

Как-то так...

Всем не болеть!

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