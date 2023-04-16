ПЦУ – это церковь миллионов украинцев и наша настоящая народная церковь, — Порошенко

Пятый президент Украины и глава политической партии "Евросолидарность" Петр Порошенко вместе с супругой Мариной принял участие в Пасхальной службе в Свято-Михайловском Златоверхом соборе, которую возглавил Предстоятель ПЦУ Митрополит Епифаний. После богослужения Порошенко сказал журналистам, что ПЦУ – настоящая украинская народная церковь, и так будет всегда.

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Поздравительные слова парламентария передает пресс-служба его политической силы.

"Православная Церковь Украины, которая была создана через объединение православных церквей и предоставление Томоса – это церковь украинцев. Это церковь Христова. И она отличается от московской церкви тем, что у нас церковь – народная. У нас – церковь Христова, автокефальная. А у них церковь – государственная. И если государство у них преступное, то представители российской православной церкви в Украине уже заканчивают свой путь", – убежден политик.

Порошенко подчеркнул, что открытые двери церкви означают возможность прийти в нее всем желающим. В том числе и тем православным людям, которые много лет были прихожанами УПЦ МП, но сумели разобраться в ее подлинных убеждениях.

"Это уже вторая Пасха после широкомасштабного вторжения и десятая – с начала войны. В этот день мы должны благодарить Бога за то, что он сохранил нашу страну и послал нам силы, послал нам разум для того, чтобы мы защитились от нападения врага", – заметил он.

"Я всех хочу поздравить и пожелать, чтобы к следующей Пасхе была наша украинская Победа. За это мы сегодня просим у Бога. Я уверен, что эти просьбы совпадают с молитвами всех украинцев и всего мира, который хочет, чтобы мы выбросили захватчиков, нелюдей, ворвавшихся к нам чертей", – заключил пятый президент Украины.

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