Психологиня Холоденко собрала 4 млн. грн для украинских защитников

Известная украинская психологиня Наталья Холоденко за время полномасштабного вторжения собрала более 4 миллионов гривен для украинских защитников, а на этой неделе буквально за сутки удалось аккумулировать полмиллиона актуальных потребностей Сил обороны Украины.

Об этом Наталья Холоденко рассказала в своем посту.

Как отметила Наталья, все аккумулированные средства были направлены на необходимые вещи для украинских защитников, чтобы обеспечить для них минимальный, но все же комфорт на фронте.

Мы используем эти средства, чтобы присылать на фронт автомобили, сотнями и тысячами единиц в каждой партии отправки постоянно покупаем бронежилеты, шлемы, рации, термобелье, носки, берцы, комплекты формы, спальные мешки, чтобы обеспечить минимальный комфорт солдатам в сложных полевых условиях. - отмечено в посте.

Кроме того, средства были использованы для закупки дорогостоящей техники, непосредственно необходимой в боевых действиях - радиостанции Motorola с шифрованием, средствами РЭБ, тепловизоры и дроны.

Наталья Холоденко также рассказала об участии в помощи украинским сиротам, которые сейчас находятся в Турции. Для них психологиня также организовала сбор и смогла аккумулировать более полумиллиона гривен.

"Наша помощь не ограничивается только потребностями фронта. При вашем участии мы собрали полмиллиона гривен, которые позволили закрыть потребности украинских сирот в Турции в стоматологическом лечении, а также привлечь профессиональных логопедов. Это тоже наша общая победа, но уже на мирном фронте, где жизнь каждого ребенка, находящегося на попечении украинской общины, имеет большую ценность и значение для чутких сердец наших земляков " - отмечено в посту.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках благотворительного проекта "Детство без войны", известная украинская психологиня Наталья Холоденко посетила находящихся в Турции детей-сирот.