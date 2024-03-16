В России продолжаются так называемые выборы президента. Учитывая отсутствие каких-либо реальных признаков демократии, победа Владимира Путина не вызывает вопросов у экспертов. Другое дело, что для Кремля и лично российского диктатора очень важна формальная составляющая. А именно – хорошая картинка для пропаганды, которая в России очень напоминает немецкий идеологический инструмент времен Гитлера.

Далее текст на языке оригинала.

Демонстрацією успіху неонацистської ідеології Кремля мають стати псевдовибори на окупованих землях України, які в Москві називають "новими територіями". Йдеться про Крим та частину Донбасу, які були захоплені путінськими військами та його проксі у 2014 році, а також частин Херсонської та Запорізької областей, які були окуповані в результаті повномасштабного наступу російських збройних сил.

Утім, окупантам важко протидіяти місцевому населенню, яке в абсолютній більшості підтримує Україну. Підпілля, або як його ще називають – Рух опору – на захоплених територіях діє надзвичайно ефективно. Тому в Кремлі вирішили схитрувати, і так звані вибори президента РФ вирішили розтягнути майже на цілий місяць. Якщо в усій Росії вибори відбудуться 15-17 березня, то на окупованих територіях псевдовиборчий процес стартував ще 25 лютого.

"Справа в тому, що їм не вдається навіть формально зібрати людей для пропагандистської картинки щоб показати високу "явку", – зазначає голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, який до нападу росіян був мером Мелітополя, одного з нині окупованих міст області. За його словами, демонстрацією небажання українців жити під російською окупацією стала активність підпільників.

"На окупованих територіях можна спостерігати як насильницькі, так і ненасильницькі форми опору росіянам. Щоденно з’являється інформації про різні дії з боку сил спротиву. Десь поширюються листівки або малюються графіті. А десь фіксують дії колаборантів чи пускають потяг під укіс", – говорить він.

Нам вдалося поспілкуватися з представником українського підпілля, позивний "Кельт". З ним було дуже непросто зв’язатися, оскільки він зараз перебуває на окупованих Росією територіях. Тому накладався елемент, який стосувався безпеки. Сам "Кельт" є легендою серед українського підпілля, адже пройшов тортури, але не зламався, і реалізував кілька успішних операцій. Утім, через координатора нам вдалося вийти з ним на зв’язок.

"Кельт" розповів про те, як українці продовжують боротися проти росіян, які вчиняють військові злочини проти цивільного населення. За його словами, на низовому рівні функціонують десятки груп сил опору, які діють автономно одна від одної. Більш того, часто вони діють абсолютно на свій розсуд, поширюючи різні листівки, передаючи сигнали за допомогою різних знаків на стінах. Одним з таких символів стало "Око Руху опору", яке демонструє здатність підпілля бачити всі дії окупантів і колаборантів, які врешті відповідатимуть за свої дії.

"З самого початку нападу рашисти влаштовують масові викрадення та катування українців за підозру в участі в русі опору. Калічать, пускають електричний струм через геніталії, ґвалтують. Попри шалений тиск – рашисти запустили вкрай жорсткий "антитерористичний режим" на окупованих територіях – рух опору активно діє. Нещодавні події у Новій Каховці, де було знищено так званий "виборчий" штаб – яскравий приклад того, що ми діємо. Часто люди діють і самостійно – наприклад, придумають і поширюють листівки, написані від руки. Спротив не можуть спинити", - зазначив представник підпілля.

Аналогічна ситуація відбувається у Криму, наголошує голова правління Кримської правозахисної групи, координаторка робочої групи з прав людини та міжнародного гуманітарного права Експертної мережі Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Вона зазначає, що окупований півострів має сильне і активне підпілля.

"І попри те, що Крим 10 років під російською окупацією, протягом яких повністю все вичавлювалось, знищувалась культура, ідентичність, була постійна російська пропаганда, ці рухи все одно більш потужні. Ці рухи дійсно стали не тільки відомими, я думаю, що вони стали активнішими, власне, через те, що з'явилася абсолютно реальна перспектива звільнення Криму. Тому що розмови про те, що Крим може бути дипломатично, політично колись звільнений – це було дуже абстрактно, особливо для людей, які в окупації реально бачать, що там відбувається. Коли починається "бавовна", то це зовсім інша річ. Ти розумієш, що це можливість, ось вона, ти її бачиш, фізично ти можеш побачити наших військових, які вже дуже близько. І це закономірно – що люди, маючи конкретну ціль, і розуміючи, що вона може бути конкретно втілена, стають більш активними", – зазначає вона.

Натомість як розповів нам офіцер ССО з позивним "Флеш", координатор підпільної групи на окупованих територіях – не маючи змоги контролювати сили опору, окупанти перекрили адміністративний кордон між окупованим Кримом та захопленою Херсонщиною. "Вони зробили там посилений контроль за переміщенням осіб. Так само працює в режимі державного кордону межа між РФ та захопленими українськими областями. Фактично в Кремлі цим визнають, що ці землі – не їхні, а є полігоном, майданчиком для війни", – зазначив він.

"Флеш" зазначає, що в останні місяці посилився режим терору проти місцевого населення. "Повідомлення про вбивства, тортури, викрадення людей (як це було в Чечні у 90-ті роки і 2000-ні) з захоплених територій йдуть щоденно. Окрім того, окупанти активно намагаються замістити місцеве населення вихідцями з РФ, кавказьких країн РФ та Азії, бо абсолютно не довіряють місцевим – навіть тим, хто погодився з ними співпрацювати, й намагаються депортувати українців за Урал. Це дуже нагадує сталінські часи, коли депортації стосувалися цілих народів, а кримських татар було силоміць вивезено в Середню Азію", – зазначає офіцер ССО.

"У будь-якому разі на жодній окупованій Росією території мова не йде про реальний виборчий процес. Більш того, за нашими даними, відповідні результати вже спущені з Москви – і надзвичайно висока явка (хоча як її можна порахувати в тій же Херсонській чи Запорізькій областях, де значна кількість людей банально втекла, і порахувати реальну кількість жителів неможливо), і авжеж, величезна – під 80% - "підтримка" Путіна. Зрозуміло, що це повна фікція", – зазначає Іван Федоров.

"Це ж стосується і Росії, де підтримка Путіна теж має штучний характер. У будь-якому разі ключовою задачею Заходу – і країн Євросоюзу, і США та інших держав – є невизнання цих псевдовиборів, які відбуваються під дулами автоматів, і невизнання Путіна президентом. В інакшому випадку відбудеться його легалізація. Будь-яка інша реакція буде розцінена як чергову слабкість Заходу. З вкрай негативними наслідками", – резюмував Іван Федоров.