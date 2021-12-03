Прямые переговоры с Россией, Михеил Саакашвили и атаки на журналистов. В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят важные темы
В эту пятницу в 21:00 в "Свободе слова Савика Шустера" обсудят актуальные темы.
Вживую 3 декабря будут поднять следующие вопросы:
• Прямые переговоры с Россией: по какому пути ведет страну Президент?
• Михеил Саакашвили обратился к украинцам в суде: почему Украина молчит?
• Кто и почему атакует журналистов?
Гости студии:
СЕРГИЙ ВЛАСЕНКО, народный депутат, ВО "Батькивщина", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики;
АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО, народный депутат, "Европейская Солидарность";
КИРА РУДИК, глава партии "ГОЛОС";
НЕСТОР ШУФРИЧ, народный депутат, "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";
РОМАН КОСТЕНКО, народный депутат, "ГОЛОС", полковник Службы безопасности Украины;
РУСЛАН КОШУЛИНСКИЙ, народный депутат VII созыва, заместитель председателя партии ВО "Свобода";
ДМИТРИЙ ГОРДОН, основатель интернет-издания "ГОРДОН";
ЮРИЙ БУТУСОВ, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
АНДРИЙ ИЛЛАРИОНОВ, старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), советник президента России по экономике (2000 – 2005).