Прямые переговоры с Россией, Михеил Саакашвили и атаки на журналистов. В 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят важные темы

В эту пятницу в 21:00 в "Свободе слова Савика Шустера" обсудят актуальные темы.

Вживую 3 декабря будут поднять следующие вопросы:

• Прямые переговоры с Россией: по какому пути ведет страну Президент?

• Михеил Саакашвили обратился к украинцам в суде: почему Украина молчит?

• Кто и почему атакует журналистов?

Гости студии:

СЕРГИЙ ВЛАСЕНКО, народный депутат, ВО "Батькивщина", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики;

АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Видео дня

КИРА РУДИК, глава партии "ГОЛОС";

НЕСТОР ШУФРИЧ, народный депутат, "ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ";

РОМАН КОСТЕНКО, народный депутат, "ГОЛОС", полковник Службы безопасности Украины;

РУСЛАН КОШУЛИНСКИЙ, народный депутат VII созыва, заместитель председателя партии ВО "Свобода";

ДМИТРИЙ ГОРДОН, основатель интернет-издания "ГОРДОН";

ЮРИЙ БУТУСОВ, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

АНДРИЙ ИЛЛАРИОНОВ, старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), советник президента России по экономике (2000 – 2005).