С назначением нового главы Министерства здравоохранения Украины удалось в известной степени ликвидировать старую коррупционную систему закупок и организовать новую, прозрачную систему во главе с руководителем ГП Медицинские закупки Арсеном Жумаделовым.

За последнее время накопился ряд примеров, внушающих надежду, что с госзакупками в Минздраве удастся навести порядок. Среди них – проведение тендера на закупку карет скорой помощи. Тендер был выставлен на торги, и все предложения начинались с 2 млн грн, а ГП Медицинские закупки смогли снизить цену до полутора миллионов.

Несмотря на давление со стороны чиновников "старой закалки", Арсен Жумадилов удержал цену, выгодную для государства, а не для чьего-либо кармана. Как выяснилось, если не включать в стоимость тендера взятки и не присваивать лишнего, цена может быть ниже.

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Благодаря настойчивости руководителя ГП Медицинские закупки, сэкономленные деньги теперь можно потратить с пользой для украинских граждан, а с учетом текущей эпидемиологической ситуации это еще и очень вовремя.

Также недавно состоялись торги по закупке очередной партии кислородных станций, цена которых составляла три миллиона двести тысяч грн. И на этот раз Медицинские закупки сработали на пользу украинцам – благодаря успешно проведенным переговорам и открытым торгам кислородные станции было куплено за один миллион девятьсот восемьдесят тысяч гривен. Выяснилось, что реальная цена, установленная мировым рынком высококачественного медицинского оборудования.

А на сэкономленные деньги можно докупить около 120 единиц кислородных станций, а это сотни тысяч спасенных жизней!

Теперь главное – чтобы эти торги состоялись до конца года. Арсен Жумадилов делает все возможное, чтобы закупить высококачественное медицинское оборудование у завода-производителя с мировым именем по выгодной цене.

Сегодня ГП Медицинские закупки занимаются не кражей государственных средств, а реальным спасением жизней, а руководитель госпредприятия Арсен Жумадилов устойчиво противостоит кумовству, коррупции и взяточничеству. Это обеспечивает честное, открытое и прозрачное проведение тендеров и вселяет надежду в дальнейшие качественные изменения.