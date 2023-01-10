Провел в неволе полгода: из вражеского плена удалось освободить украинского журналиста

В последний день в прошлом году из российского плена вернулся украинский военнослужащий и журналист Евгений Шибалов. Он стал добровольцем в первые дни полномасштабного вторжения и пробыл в плену полгода.

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О возвращении украинского бойца в Twitter сообщил военный Нацгвардии Украины, политолог Станислав Федорчук. По его словам, Шибалов родом из Донецка.

"В последний день 2022 года, из плена вернулся наш товарищ, дончанин Евгений Шибалов, в прошлом талантливый журналист "Зеркала Недели". Он стал добровольцем в первые дни второй кампании в феврале. Пробыл в плену полгода. Я счастлив, что он снова с нами", – написал Федорчук

Известно, что Шибалов сражался в составе местной терробороны. Попал в российский плен на бахмутском направлении. Он также известен на Донбассе как проукраинский активист. Еще в 2014 году пророссийски настроенные местные жители разбили Шибалову голову во время митинга за единство Украины.

В январе 2015 боевики захватили журналиста в плен в Донецке, но на следующий день отпустили.

Напомним: 31 декабря 2022 года Украина вернула из российского плена 140 своих воинов. Среди них 82 бойца ВСУ, 15 из ТрО, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из Госпогранслужбы.

"132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат… Пока они стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем. Вернем всех. Иначе – не будет. Спасибо Координационному штабу по обращению с военнопленными. Добро пожаловать домой, дорогие", – написал глава ОП Андрей Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 31 декабря во время обмена пленными с РФ удалось вернуть домой не только наших военных, но и собаку по кличке Адик, которую оккупанты отобрали у защитницы "Азовстали". Впоследствии его вывезли в РФ и подарили главе Чечни Рамзану Кадырову;

– очередной обмен военнопленными прошел 8 января. Украина вернула из российского плена еще 50 своих защитников, среди которых 33 офицера и 17 рядовых и сержантов, защищавших Чернобыльскую АЭС, Бахмут, Мариуполь, Киевщину, Донбасс, Херсонщину и другие регионы нашего государства.

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